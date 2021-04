Sachin Vaze a-t-il planifié de fausses rencontres pour affirmer que le cas d’Antilia était “ résolu ”? NIA trouve de nouvelles pistes

Sachin Vaze, policier de Mumbai suspendu

Affaire à la bombe d’Antilia: La NIA est tombée sur une nouvelle preuve qui suggère que le flic suspendu de Mumbai, Sachin Vaze, prévoyait une rencontre pour affirmer qu’il avait résolu l’affaire de la peur de la bombe d’Antilia. Un Scorpion chargé d’explosifs a été retrouvé près de la maison de l’industriel Mukesh Ambani et Vaze, alors chef de l’unité des renseignements criminels, a été nommé enquêteur par le commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh. Mais son plan s’est détraqué alors que l’agence centrale est intervenue pour sonder l’angle de terreur dans l’affaire.

Au cours d’une opération de recherche, la NIA avait récupéré un passeport de la maison de Vaze le 17 mars. L’Indian Express rapporte que maintenant l’agence centrale d’enquête examine diverses possibilités, et parmi elles, Vaze avait l’intention d’éliminer le titulaire du passeport avec un autre homme. . Le titulaire du passeport et l’autre personne avaient des antécédents criminels et ils étaient connus de Vaze. Selon le rapport, l’agence soupçonne que le plan de Vaze était d’abattre les deux hommes le même jour et prétend avoir «résolu» l’affaire.

Sur la base des preuves recueillies jusqu’à présent, la NIA soupçonne que le plan initial était d’amener les deux hommes à conduire un Maruti Eeco, qui avait été volé à Aurangabad, et à le garer à l’extérieur d’Antilia avec un engin explosif improvisé. La NIA a trouvé la plaque d’immatriculation du véhicule sur la rivière Mithi, ont indiqué des sources à IE. Mais pour diverses raisons, Sachin Vaze n’a pas pu consacrer suffisamment de temps à coordonner ce plan. Vaze dirigeait de nombreuses autres enquêtes importantes en tant que chef du CIU.

Lorsque ce plan n’a pas pu être exécuté, Vaze et les autres accusés ont alors décidé d’utiliser le Scorpion qui était utilisé par Mansukh Hiren. Cependant, selon le rapport, le plan visant à «éliminer» les deux hommes lors d’une fausse rencontre n’a pas pu être exécuté car Vaze a perdu le contrôle de l’enquête dans les heures suivant la découverte du véhicule à l’extérieur d’Antilia lorsque la brigade antiterroriste du Maharashtra (ATS) a pris le relais. l’affaire.

Un officier familier avec l’enquête a déclaré à IE que le plan s’était détraqué le premier jour après que l’ATS avait retrouvé un autocollant sur le SUV et découvert qu’il appartenait à Hiren. L’officier a déclaré qu’ils (accusés) avaient changé les plaques d’immatriculation et même rayé le numéro de châssis du Scorpio. Cependant, grâce à un autocollant d’une compagnie d’assurance sur le véhicule, l’ATS l’a retrouvé jusqu’à Hiren, ce qui a fait dérailler leur plan, a déclaré l’officier à IE.

«Jusqu’à présent, il semble qu’ils voulaient rencontrer les deux personnes et montrer qu’ils avaient évité la menace. En plus d’être salués comme des héros, ils envisageaient peut-être de l’utiliser pour un certain profit », a déclaré l’officier cité par IE. Après l’échec de leur plan initial, les enquêteurs estiment que Vaze et les co-accusés ont commencé à détruire des preuves qui pourraient les lier à l’incident, y compris des images de vidéosurveillance.

L’agence estime que Vaze craignait que Hiren ne renverse les haricots pendant l’enquête et c’est pourquoi il a personnellement repris son interrogatoire. Mais lorsque Vaze a réalisé que l’affaire pouvait être transférée, selon le rapport, il aurait décidé avec ses autres complices d’éliminer Hiren. Pour se protéger, Vaze a également suggéré à Hiren d’écrire une lettre indiquant qu’il était sous pression mentale. «Le plan était de faire passer cela comme un suicide», a déclaré l’officier à IE.

Hiren a été retrouvé mort dans une crique près de Thane le 5 mars, juste une semaine après que son véhicule ait été retrouvé garé près d’Antilia.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.