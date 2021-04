Sachin Vaze largue une lettre bombe accusant le ministre du Maharashtra, Anil Parab, Anil Deshmukh de corruption

Il a également affirmé qu’Anil Deshmukh avait demandé à Sachin Vaze de collecter Rs 3 lakh à Rs 3,5 lakh chacun d’environ 1650 bars et restaurants à Mumbai.

L’officier de police suspendu Sachin Vaze, qui a été arrêté dans l’affaire de la peur à la bombe d’Antilia, a largué hier une lettre piégée accusant l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra Anil Deshmukh et le ministre de Shiv Sena Anil Parab de corruption. Dans une déclaration surprenante, Vaze a affirmé qu’Anil Deshmukh lui avait demandé 2 crore de roupies pour le réintégrer dans le service de police de Mumbai, a rapporté l’agence de presse PTI. Vaze a également affirmé que le ministre d’État Anil Parab lui avait demandé de collecter de l’argent auprès de certains entrepreneurs à Mumbai. Vaze a affirmé qu’il avait exprimé son incapacité à payer un montant aussi élevé que Deshmukh lui a demandé de payer plus tard.

«J’ai été dûment réintégré en service le 6 juin 2020. Que peu de temps après ma réintégration, il y avait certains agitateurs pour annuler la réintégration…. Apparemment, Sharad Pawar a ordonné à nouveau de me placer sous suspension… À ce moment-là, le ministre de l’Intérieur de l’époque, monsieur, m’a également dit qu’il allait convaincre Pawar saheb et à cette fin, il m’a demandé de payer 2 crore de Rs », a déclaré Vaze dans la lettre manuscrite de quatre pages.

Vaze a affirmé dans sa lettre que le ministre Anil Parab lui avait demandé en janvier 2021 d’enquêter sur les entrepreneurs frauduleux répertoriés dans le BMC et de collecter au moins Rs 2 crore auprès d’environ 50 de ces entrepreneurs. Il a également affirmé que Deshmukh avait demandé à Vaze de collecter Rs 3 lakh à Rs 3,5 lakh chacun dans environ 1 650 bars et restaurants de Mumbai.

Lors d’une réunion dans la maison d’hôtes Sahyadri à Mumbai, Deshmukh avait également demandé à Vaze d’examiner une plainte liée au Saifee Burhani Upliftment Trust (SBUT) qui faisait l’objet d’une enquête préliminaire, a-t-il affirmé. Deshmukh lui avait demandé de lui amener les administrateurs de la SBUT pour qu’il négocie l’enquête, a affirmé l’officier de police de Mumbai suspendu. «Il a également insisté pour entamer des discussions primaires pour obtenir Rs 50 crore du SBUT afin de clôturer ladite enquête. J’avais exprimé mon incapacité à faire de telles choses car je ne connaissais personne du SBUT et je n’avais pas non plus de contrôle sur l’enquête », a déclaré Vaze dans la lettre.

Vaze a affirmé avoir informé le commissaire de police de l’époque, Param Bir Singh, de ces développements.

Vaze a en outre allégué qu’il avait été approché par une personne appelée Darshan Ghodawat en novembre 2020, qui s’était présentée comme une personne très proche d’un haut ministre du cabinet. Ghodawat a expliqué à Vaze le commerce illégal de la gutkha et du tabac dans le Maharashtra et a insisté sur le fait qu’il devrait collecter Rs 100 crore auprès de ces vendeurs illégaux de gutkha. Cependant, Vaze a refusé de faire un tel acte illégal, a-t-il affirmé.

Vaze a essayé de soumettre la lettre devant un tribunal spécial de la NIA, cependant, le juge spécial PR Sitre a refusé de prendre sa lettre au dossier et lui a demandé de suivre la procédure requise.

Le ministre de Shiv Sena, Anil Parab, a cependant réfuté les affirmations de Vaze. «Au cours des 2 derniers jours, les travailleurs du BJP disaient que le nom d’Anil Parab ferait surface et qu’il devrait démissionner. Comment savaient-ils que Sachin Waze allait donner une lettre? Il est clair qu’il existe un plan de diffamation des ministres du Maharashtra », a déclaré Anil Parab.

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré qu’il y avait une controverse politique. «Une nouvelle tactique est apparue dans laquelle les gens qui sont en prison écrivent des lettres. C’est une conspiration politique. Je connais Anil Parab, il ne pourra jamais se livrer à un tel travail. Je peux assurer qu’aucun Shiv Sainik ne peut prêter un faux serment au nom de Bala Saheb Thackeray », a déclaré Raut.

Plus tôt hier, la CBI a reçu un hochement de tête du tribunal pour interroger Sachin Vaze sur des allégations de corruption contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh. Dans le même ordre d’idées, un rapport soumis par la police de Mumbai au ministère de l’Intérieur a déclaré que Vaze avait été réintégré dans l’unité de renseignement sur la criminalité en juin de l’année dernière sur l’insistance du commissaire de police de l’époque, Param Bir Singh, malgré la forte objection soulevée par le CP conjoint de l’époque ( la criminalité).

