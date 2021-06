Sachs utilise la blockchain JP Morgan pour son rachat | Invezz

La banque d’investissement américaine Goldman Sachs a achevé sa première opération de pension en s’appuyant sur le réseau blockchain de son rival JP Morgan. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 23 juin, notant que la banque avait effectué la transaction le 17 juin, où elle avait échangé une version tokenisée d’un bon du Trésor américain contre JPMCoin, le stablecoin de JP Morgan, qu’il est indexé 1: 1 au dollar américain. Cette transaction n’aurait pris que trois heures et cinq minutes du début à la fin.

Selon Matthew McDermott, responsable mondial des actifs numériques pour la division Global Markets de Goldman Sachs, cette transaction a marqué un tournant dans la numérisation de l’activité transactionnelle. Il a ajouté que la capacité du réseau blockchain de JP Morgan à quantifier le temps nécessaire est un grand pas en avant, car le marché traditionnel des pensions ne serait pas en mesure de le faire.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien qu’il n’ait pas divulgué le montant d’argent impliqué dans la transaction, McDermott a vanté le système d’échange simultané et instantané de garanties contre de l’argent.

Expliquant l’importance de ces caractéristiques, McDermott a déclaré que les banques paient des intérêts à la minute. Il a noté que la capacité de la plate-forme à calculer combien il faut pour effectuer une opération de rachat révolutionnerait la nature du marché intrajournalier.

Utiliser la blockchain pour perturber le secteur financier traditionnel

JP Morgan a développé sa solution de marché des pensions en tirant parti de sa version de la blockchain Ethereum, baptisée Onyx. Après que JP Morgan ait exécuté avec succès la première opération de pension intrajournalière basée sur la blockchain, Scott Lucas, directeur des marchés DLT de la banque, a déclaré que tirer parti de la technologie de la blockchain l’avait aidé à remédier aux inefficacités techniques sur le marché des pensions en $.4,6 billions de dollars (3,29 billions de livres sterling).

Il a ajouté que la blockchain avait aidé la banque à créer de nouvelles opportunités qui rationalisent les processus opérationnels et accélèrent le règlement des transactions de rachat. Selon Lucas, la solution débloque les liquidités piégées pour une utilisation intrajournalière et aide à atténuer les profils de risque de ses clients.

Depuis son lancement, la solution de marché inactif basée sur la blockchain de JP Morgan a traité des transactions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars (0,72 milliard de livres sterling). La Bank of New York Mellon aurait agi en tant qu’agent séquestre dans toutes ces transactions. Selon Jessica Francisco, porte-parole de JP Morgan, la banque est actuellement en pourparlers avec plus de dix clients bancaires et investisseurs pour adopter son réseau de pension.

Outre JP Morgan, d’autres grandes entreprises exploitent de plus en plus la blockchain pour surmonter les obstacles rencontrés sur les marchés financiers traditionnels. Ceux-ci incluent, sans s’y limiter, Paxos, qui utilise la technologie pour régler les transactions boursières en temps quasi réel, et Arca, qui propose des actions numériques dans un fonds du Trésor américain.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent