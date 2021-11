« Sack MoS Home Ajay Mishra, ne partagez pas la scène avec lui »: Priyanka Gandhi écrit au Premier ministre Modi

Priiyanka Gandhi a déclaré que le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait tenté de supprimer la justice et que si Mishra continue de rester le foyer du MoS, justice ne sera pas rendue.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a écrit aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi pour l’exhorter à ne pas partager la scène avec le ministre de l’Intérieur Ajay Mishra Teni, dont le fils est accusé dans l’incident de Lakhimpur Kheri. Elle a également demandé que Mishra soit limogé du cabinet de l’Union pour garantir la justice aux familles des victimes de l’affaire Lakhimpur.

« … MoS Shri Ajay Mishra Teni continue son poste dans votre cabinet. Si vous partagez l’estrade avec le père de l’accusé lors de cette conférence, cela enverra un message aux familles lésées que vous êtes aux côtés de ceux qui protègent les tueurs. Ce sera une insulte aux 700 agriculteurs qui ont été martyrisés lors du satyagraha des agriculteurs », a déclaré Priyanka Gandhi.

..@narendramodi देश के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के साथ मंच पर मत होईये, उनको बर्खास्त कीजिये। प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। pic.twitter.com/5XNAmAjmvN – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 20 novembre 2021

Priyanka Gandhi a déclaré que le Premier ministre Modi ne devrait pas assister à la conférence DGP et IG à Lucknow s’il est vraiment préoccupé par les agriculteurs.

Le chef du Congrès a également déclaré que le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait tenté de supprimer la justice et que si Mishra continue de rester le foyer du MoS, justice ne sera pas rendue.

« Tout le pays a vu le massacre des fermiers à Lakhimpur. Vous savez que la personne qui a fauché les agriculteurs de son véhicule est le fils de MOS Home dans votre gouvernement. Depuis le début, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a tenté de supprimer la justice dans cette affaire en raison de pressions politiques », a-t-elle déclaré.

Priyanka Gandhi a ajouté que même le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath partagent l’estrade avec la maison du MoS.

« J’ai également exhorté le Premier ministre Modi à retirer les affaires contre les agriculteurs de tout le pays et à indemniser les parents des agriculteurs décédés », a déclaré Priyanka Gandhi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.