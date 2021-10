Sackboy: A Big Adventure pourrait être le prochain jeu PlayStation à être lancé sur PC

Nous avons vu un bon nombre de PlayStation les jeux ont fait le saut de la console au PC au cours de la dernière année, et il semble que d’autres pourraient bientôt être lancés sur la plate-forme si l’on en croit une nouvelle liste sur SteamDB.

Les gens de Resetera ont récupéré un lien vers une liste SteamDB qui semble suggérer Sackboy : une grande aventure rejoindra Days Gone et Horizon Zero Dawn sur PC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le fil fait également mention du nom de code que Sackboy: A Big Adventure a utilisé dans le développement (« Marmalade »), qui a également été répertorié dans la grande fuite GeForce qui a eu lieu en septembre. Est-ce que ces éléments de preuve séparés indiquent qu’un autre jeu Sony arrivera sur PC dans un avenir pas si lointain ? Cela semble inévitable, à ce stade.

Il n’y a pas de nouvelles officielles de Sony sur le jeu pour le moment, mais nous avons un état des lieux à attendre plus tard – quelque chose à propos du port PC du titre de lancement PS5 pourrait-il s’y manifester ? Cela reste à voir.

Cela dit, nous savons que Sony fait un effort concerté pour obtenir des jeux sur PC – et il y a de fortes chances que d’autres favoris PlayStation (The Last of Us, Bloodborne) puissent arriver sur PC à un moment donné dans le futur.

Pour l’instant, nous avons God of War à attendre en janvier et la collection Uncharted quelques semaines plus tard.

Mais revenons à l’actualité actuelle : notre propre Tom Orry était un fan du jeu de plateforme 3D, disant que « Sackboy : A Big Adventure [is] encore un autre titre que les acheteurs de PS5 devraient sérieusement envisager d’ajouter à leur collection » dans sa critique de l’année dernière.