Sacramento Kings a battu les Golden State Warriors 141-119

26/03/2021 à 05:50 CET

Kings de Sacramento a réussi à gagner à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 141-119 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 110-108, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Philadelphie 76ers 98-108, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. Pour le moment Kings de Sacramento serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 45 matchs joués, tandis que Guerriers de l’état d’or il serait exclu des Play-offs avec 22 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un 12-2 partiel au cours de ce quart et avait une différence maximale de sept points (24-31) et s’est terminée avec un résultat de 35-37. Après cela, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 37-24. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 72 à 61 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Kings de Sacramento ils se sont distancés dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-0 et avaient une différence maximale de 22 points (106-84) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 34-25 (et un 106 -86 au total). Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un 12-2 partiel au cours de ce quart et sont venus gagner par 24 points (139-115), et le quatrième Il a terminé avec un score partiel de 35-33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 141-119 en faveur de Kings de Sacramento.

Pendant le match, Kings de Sacramento a remporté la victoire grâce à 44 points, sept passes et deux rebonds de De’Aaron Fox et les 25 points, une passe et 11 rebonds de Richaun Holmes. Les 26 points, quatre passes et 10 rebonds de Andrew Wiggins et les 19 points, deux passes et quatre rebonds de Kelly Oubre ils n’étaient pas assez pour Guerriers de l’état d’or A remporté le match.

Dans le prochain affrontement NBA Kings de Sacramento va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Centre d’or 1, tandis que le prochain adversaire de Guerriers de l’état d’or sera Atlanta Hawks, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre de poursuite. Consultez le calendrier complet de la NBA.