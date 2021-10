Sacramento Kings de la NBA s’associe à Ankr pour soutenir la croissance de l’industrie de la blockchain

L’équipe professionnelle de la NBA – les Sacramento Kings – et la société de blockchain qui propose des services de cloud computing – Ankr – se sont serré la main dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle. Tout au long de l’engagement, les deux entités produiront du contenu éducatif sur l’espace de crypto-monnaie et la technologie blockchain.

La nouvelle entreprise de cryptographie des rois

La National Basketball Association a annoncé la nouvelle sur son site Internet. En plus d’éduquer les fans de sport sur les mérites de l’industrie des actifs numériques en organisant des événements et en créant divers projets, les Sacramento Kings et Ankr organiseront également un événement annuel au Golden 1 Center (le siège du club de sport). Là, il invitera les étudiants et les développeurs à se renseigner sur les développements dans l’espace crypto.

Centre Golden 1, Source : NBA

Vivek Ranadivé – président et propriétaire des Sacramento Kings – a fait part de ses réflexions sur la collaboration :

« Le sport peut être une plate-forme puissante pour éduquer et adopter l’innovation. Nous sommes fiers de nous associer à Ankr pour aligner davantage nos synergies autour d’initiatives avant-gardistes et offrir aux fans des opportunités éducatives sur l’économie de la crypto.

À son tour, Chandler Song a salué le désir de l’équipe de la NBA d’attendre avec impatience les nouvelles technologies, laissant espérer que l’initiative « ouvrirait beaucoup de nouvelles portes pour les fans de sport et la communauté crypto: »

«Nous avons visité à plusieurs reprises le centre de données de Kings pour l’extraction de crypto à l’intérieur de leurs installations, et j’admire l’ouverture du propriétaire, Vivek, à adopter les nouvelles technologies. Nous sommes alignés dans cette mission de promouvoir les applications des technologies Web 3. »

En parlant d’Ankr, il s’agit d’une plate-forme logicielle et d’un fournisseur d’infrastructure décentralisé. Fondé en 2017, il se concentre sur la croissance de Web3 – la troisième génération de services Internet pour les sites Web et les applications. Le protocole d’Ankr prend également en charge plus de 50 chaînes de preuve de travail.

Salaires en Crypto pour les joueurs

Les Sacramento Kings – l’une des équipes de basket-ball qui ont remporté la NBA – ont affiché une position pro-crypto depuis des années. En 2014, il a permis aux fans d’acheter des billets et des produits dérivés avec du bitcoin.

En avril de cette année, le président Ranadivé a annoncé une nouvelle étape vers une plus grande adoption des actifs numériques. Il a déclaré que tous les employés de l’organisation pouvaient choisir s’ils souhaitaient recevoir leur salaire sous forme de bitcoin au lieu de dollar :

«Je vais offrir à tout le monde dans l’organisation des Kings; ils peuvent recevoir autant de leur salaire en bitcoins qu’ils le souhaitent, y compris les joueurs.

Les Dallas Mavericks sont une autre équipe de la NBA qui accepte les paiements d’actifs numériques. En plus de Bitcoin, cependant, le club de Mark Cuban autorise également les règlements avec Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin, etc.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de Bleacher Report

