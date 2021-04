Sacramento Kings offre au personnel et aux joueurs la possibilité de recevoir un paiement en BTC

La célèbre équipe de basket-ball professionnelle américaine Sacramento Kings est prête à commencer à offrir à son personnel et à ses joueurs une option de paiement Bitcoin (BTC). Un reportage a annoncé cette nouvelle le 6 avril, notant que le président de l’équipe, Vivek Ranadivé, avait anticipé cette information sur la session du Clubhouse avec Tim Draper. Apparemment, Ranadivé fera une annonce officielle plus tard cette semaine.

Selon le rapport, cette décision verra les Sacramento Kings devenir la première grande équipe sportive à permettre à leur personnel et à leurs joueurs de choisir s’ils souhaitent recevoir tout ou partie de leur salaire en BTC. En plus de cela, l’équipe renforcera également les affirmations des Sacramento Kings d’être l’équipe la plus pro-crypto du secteur du sport professionnel.

Alors que l’interaction de l’équipe avec les crypto-monnaies dans le passé allait de l’acceptation de BTC pour des billets et des t-shirts à la mise en œuvre de jetons de récompense pour ses fans, on ne sait pas comment cela permettra les paiements BTC.

Adoption accrue des crypto-monnaies dans l’industrie du sport professionnel

Cette nouvelle survient après que les Dallas Mavericks ont annoncé leur intention de commencer à accepter le Dogecoin (DOGE) comme paiement pour les billets et la marchandise le mois dernier. L’équipe aurait fait équipe avec BitPay pour activer cette fonctionnalité. À l’époque, Mark Cuban, le propriétaire de l’équipe, a déclaré que l’équipe avait choisi d’adopter les crypto-monnaies car elle en avait la capacité.

Alors que Cuban était optimiste quant à la nouvelle que son équipe a adopté DOGE, il a ridiculisé le plan des Sacramento Kings de payer les joueurs et le personnel de BTC en disant que tout joueur a la possibilité de convertir son paiement en n’importe quelle crypto-monnaie. Il a ajouté que payer des joueurs en BTC ne change rien et qu’il préférerait garder son BTC en place.

En plus des équipes sportives professionnelles qui adoptent les crypto-monnaies, les joueurs individuels entrent également dans la classe d’actifs naissante. Un exemple est le joueur de la Ligue nationale de football Russell Okung, qui a converti la moitié de ses 9,39 millions de livres sterling en BTC à la fin de l’année dernière. Okung a réussi à le faire via Zap’s Strike, une solution qui permet la conversion des chèques de paie traditionnels en BTC.

