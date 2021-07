Sacramento sort Buddy Hield et Marvin Bagley III

Attendu dans Free Agency 2021 et le marché des transferts intersaison NBA Rois de Sacramento être l’une des équipes principales avec le plus de mouvements au sein de votre équipe. La franchise n’a pas réussi à se battre cette saison pour une place en séries éliminatoires et a terminé 12e de la Conférence Ouest avec un record de 31 victoires et 41 défaites.

Comme indiqué récemment dans NBA Rumors par le journaliste Evan Massey, de NBA Analytics Network, les Kings eux-mêmes ont déjà commencé à bouger face à la période de transfert et se sont déclarés ouverts à l’écoute des offres de deux de leurs joueurs les plus en vue : Copain Oui Marvin Bagley III.

L’objectif principal de Sacramento en ce qui concerne les deux est de rechercher un commerce de franchise pour Bagley. Le choix n ° 2 du repêchage 2018 remplit toujours son «contrat de recrue». Après trois saisons, il n’a pas été à la hauteur des attentes élevées placées sur un joueur qui a été choisi avant Luka Doncic et Trae Young, sans aller plus loin.

Concernant Hield, et suite aux informations de Massey, les Kings ne vont pas perdre la tête pour trouver une issue. La franchise de la capitale californienne inclura Buddy Hield dans ce que la direction elle-même juge correct.

Les #Kings seront ouverts aux affaires cette intersaison. La source dit à @HoopAnalysisNet que Sacramento sera ouvert à déplacer Buddy Hield dans le bon accord et cherchera à échanger Marvin Bagley III. – Evan Massey (@massey_evan) 30 juin 2021

Construire autour de Fox

Cette nouvelle renforce l’idée que les Sacramento Kings veulent orienter leur projet à 100% autour de la figure de De’Aaron Fox.Le meneur a été renouvelé lors de la dernière Free Agency 2020 pour le salaire maximum, et aura un contrat avec la franchise jusqu’en 2026. .