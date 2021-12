Sacs cadeaux pour match de bowl de football universitaire : le meilleur et le pire de 2021

C’est un tout nouveau monde dans le football universitaire. Dans les années passées, le sac-cadeau pour le jeu de boule était la seule opportunité que les joueurs pouvaient être récompensés pour avoir risqué leur corps tout au long de la saison. Désormais, avec les règles NIL, les athlètes peuvent enfin obtenir une compensation supplémentaire pour avoir pratiqué l’un des sports les plus dangereux au monde.

Bien que le faste, le glamour et l’importance du sac cadeau appartiennent au passé, il est toujours fascinant de voir ce qui se passe lorsque les entreprises doivent essayer de décider ce qui plaira le plus aux adolescents. Gardez à l’esprit que la NCAA a une règle stipulant que les joueurs ne peuvent pas recevoir de cadeaux de plus de 550 $, ce qui en fait un effort pour maximiser la valeur des achats autant que toute autre chose.

Les meilleurs cadeaux de jeu de boule

N° 1 : Bol Valero Alamo

Cadeaux : carte-cadeau Mastercard de 490 $, bouteille de shaker, mini casque, photo d’équipe

C’est ennuyeux, je sais, mais la simplicité de donner aux joueurs 90 pour cent de leur cadeau dans une grosse carte-cadeau est vraiment la récompense parfaite. Vous obtenez quelques petits souvenirs aléatoires, qui sont agréables pour l’événement, puis offrez-vous quelque chose de bien.

N°2 : PlayStation Fiesta Bowl



Cadeaux : PlayStation 5 et un jeu à déterminer

C’est une PS5. Savez-vous à quel point il est difficile de trouver une PS5 ? Gardez-le pour vous ou entrez dans le côté horrible de devenir un revendeur du marché secondaire minable. Le choix t’appartient!

N°3 : Bol Liberty AutoZone

Cadeaux : enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex, montre Bulova, sac à dos Nike, lunettes de soleil, chaussures de sport et sandales de sport, football commémoratif

Ma seule crainte ici est que tout soit recouvert d’une marque, mais si ce n’est pas le cas, c’est un excellent sac de butin. C’est plein de choses dont vous avez toujours besoin, mais oubliez d’acheter. Les articles sont également de bonne qualité. En ce qui concerne les offres de « tas de choses », le Liberty Bowl est le roi.

N° 4 : Cheez-It Bowl

Cadeaux : carte-cadeau Amazon de 400 $, montre Fossil, sac à dos Ogio, football commémoratif

Je sais que je viens de dire que je me méfiais des articles de marque, mais je fais une exception ici. Personne ne veut une montre Bulova avec le logo AutoZone dessus, cependant, si vous me donnez une montre Fossil avec le logo Cheez-It et c’est tellement stupide et drôle, je l’adore. Pour contrer les trucs stupides, vous avez également une carte-cadeau de 400 $.

N° 5 : Quick Lane Bowl

Cadeaux : casque antibruit Bluetooth JBL Tune, carte-cadeau Best Buy de 175 $, autocollants photo grandeur nature PhotoSlap, sac à dos et étiquette, ballon de football commémoratif, articles de jeu

J’aime le mélange de quelques bons écouteurs et d’une carte Best Buy suffisamment grande pour que vous puissiez faire un trou dans un achat plus important. Ce n’est pas parfait, mais nous sommes sur le point de voir quelle grosse balle certaines de ces équipes ont esquivé.

Les pires cadeaux de jeu de boule

Vous remarquerez un thème commun à tous ceux-ci : la suite cadeau. C’est une sorte de pop-up store mis en place par le comité d’organisation où les joueurs peuvent venir chercher leurs propres cadeaux. En théorie, c’est génial, mais cela a mis beaucoup de travail non seulement sur les organisateurs pour le stocker avec de bonnes choses, mais aussi sur le potentiel que tout le monde veuille la même chose et que cela se transforme en gâchis.

Je crains l’inconnu, et la suite cadeau est un inconnu.

N°1 : Bahamas Bowl

Cadeaux: Short de bain, bouteille Ice Shaker, serviette de plage, sac à dos à cordes, épinglette, article supplémentaire à déterminer

Je peux vous dire exactement comment cela s’est passé. Quelqu’un a proposé cette offre en pensant « c’est plage ! » et à la dernière seconde, un responsable marketing est intervenu et a déclaré « nous ne pouvons pas simplement leur donner cette collection de merde, ajouter quelque chose de mieux. » Nous avons donc maintenant le mystérieux « élément supplémentaire à déterminer ».

Un pauvre stagiaire essaie de déterminer quel devrait être le dernier élément au moment où nous parlons.

N° 2 (à égalité) : TransPerfect Music City Bowl/ SRS Distribution Las Vegas Bowl

Cadeau : Suite cadeau

C’est ça? Sérieusement? J’espère vraiment que cette suite de cadeaux est remplie jusqu’aux ouïes de trucs dopants. C’est une tentative sans effort, c’est triste.

No. 4: San Diego County Credit Union Holiday Bowl

Cadeaux : Suite cadeau, sweat à capuche en molleton, T-shirt à manches courtes, T-shirt à manches longues

La suite de cadeaux est de retour, mais cette fois, elle a amené ses amis – trois chemises différentes. Ceux-ci seront tous marqués, affreux et jamais portés. Au moins, c’est quelque chose en plus, je suppose.

N° 5 : TicketSmarter Birmingham Bowl

Cadeaux : Suite de cadeaux, chapeau, bouteille Ice Shaker, kit d’ombre

Une autre offre de « suite de cadeaux + trucs », mais ce n’est pas aussi mauvais que le truc des « trois chemises différentes » du San Diego Credit Union Holiday Bowl.

Je suppose que je ne suis pas assez cool pour savoir ce qu’est un « kit d’ombre ». J’espère que c’est soigné. Google me dit seulement que c’est un objet de Fortnite.