Sacs du Nouveau Monde – Comment fabriquer des sacs et où trouver la Rune du Nouveau Monde

in

Les sacs du Nouveau Monde sont les objets les plus importants du MMO, au-delà même d’Azoth.

Fabriquer des sacs est le seul moyen d’élargir votre inventaire. Cependant, vous devrez passer un certain temps à Aeternum avant d’obtenir votre premier sac, et cela inclut le classement dans votre faction.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Sacs du Nouveau Monde – Comment fabriquer des sacs dans le Nouveau Monde

La première chance d’obtenir un sac dans New World apparaît une fois que vous atteignez le niveau 10, et vous avez deux options pour l’obtenir. La première consiste simplement à suivre l’histoire. L’aubergiste vous envoie dans une quête et vous récompense avec un sac une fois que vous avez terminé, ce qui est génial, mais ce n’est aussi qu’un seul sac.

Nouvelle rune mondiale de possession



Pour en obtenir plus, vous devrez les fabriquer, mais vous devrez également rejoindre une faction. Chaque recette de fabrication de sac nécessite une rune de possession, et celles-ci ne sont disponibles que dans le magasin de votre faction. La faction que vous choisissez n’a aucune incidence ici, car les magasins proposent les mêmes articles quelle que soit la faction.

Sacs du Nouveau Monde – Fabrication de sacs du Nouveau Monde



Les sacs viennent par niveaux, et chaque niveau vous donne un bonus à votre encombrement. Cela signifie que vous pouvez transporter plus sans que votre mobilité soit pénalisée, et étant donné tous les objets que vous ramasserez au cours de votre voyage, c’est une aubaine pratique à avoir.

Sacoche d’aventurier en cuir Coase



Encombrement de niveau 0 en forge d’armures : +120 Avantages : 1 45 Cuir grossier ou matériaux de niveau supérieur 25 Lin ou matériaux de niveau supérieur 10 Lingot de fer ou matériaux de niveau supérieur 1 Rune de possession mineure – 1 000 jetons et 250 pièces d’or dans votre boutique de faction

Sacoche d’aventurier en cuir robuste



Armure Niveau 50 Encombrement : +180 Avantages : 2 45 Raues Cuir ou matériaux de niveau supérieur 25 Leinen ou matériaux de niveau supérieur 10 Eisenbarren ou matériaux de niveau supérieur 1 Rune de possession majeure – 3 000 jetons et 500 pièces d’or dans votre boutique de faction

Sacoche d’aventurier en cuir superposé



Encombrement de niveau 100 en forge d’armures : +265 Avantages : 3 45 couches de cuir ou matériaux de niveau supérieur 25 matériaux de lin ou de niveau supérieur 10 lingots de fer ou matériaux de niveau supérieur 1 rune de possession supérieure – 5 000 jetons et 1 000 pièces d’or dans votre boutique de faction

Sacoche d’aventurier en cuir imprégné



Armure Niveau 150 Encombrement : +360 Avantages : 3 45 Cuir infusé ou matériaux de niveau supérieur 25 Lin ou matériaux de niveau supérieur 10 Lingot de fer ou matériaux de niveau supérieur 1 Grande rune de possession – 7 500 jetons et 1 500 pièces d’or dans votre boutique de faction

Fabriquer des sacs supplémentaires est toujours une bonne idée si vous avez besoin de plus d’argent dans le Nouveau Monde, car ils sont régulièrement très demandés dans n’importe quel poste de traite. Avec cet argent supplémentaire, vous pourriez même acheter une nouvelle arme et travailler à assembler votre meilleure construction du Nouveau Monde.