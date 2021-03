Sadie Frost revient au design avec une collection de yoga de luxe, Frost – WWD

LONDRES – La multitâche Sadie Frost est de retour dans l’arène du design avec une collection de vêtements de yoga de luxe qui vient avec ses propres cristaux, des messages inspirants et une palette de couleurs apaisante inspirée des sept chakras.

Appelée Frost, la ligne sera lancée à Selfridges et sur frost-body.com en juin. En plus du yogawear, il comprend des sweats à capuche avec masques amovibles, des shorts de cyclisme, des vestes légères et des bas de survêtement spacieux, tous fabriqués à partir de tissus durables que Frost a elle-même testés.

Les prix varient de 65 livres pour un haut sans manches à 395 livres pour une veste.

Frost, actrice, cinéaste et mère de quatre enfants, est yogi depuis des décennies. «Je le fais depuis aussi longtemps que je me brosse les dents», a-t-elle déclaré dans une interview, et a donné des cours pendant le lock-out sur Instagram et YouTube, avec des programmes appelés «Yin & Tonic» et «Bed Bugs». «

Elle a dit que son impulsion de conception était toujours très vivante et qu’elle tenait à créer une collection de vêtements qui «guérissaient, holistiques et faisaient quelque chose. Les vêtements étaient quelque chose que je ne pouvais pas abandonner. J’ai vraiment la volonté de continuer à le faire », a-t-elle déclaré.

Frost s’est lancée dans le secteur du vêtement en 1999 avec FrostFrench, une collection de mode qu’elle a conçue avec son amie Jemima French. Il a montré pendant la Fashion Week de Londres, avait ses propres magasins et vendu dans des endroits tels que Barneys New York, Scoop et Fred Segal du début à la mi-août.

Frost était également bien connue à Londres pour son cercle d’amis célèbres de Primrose Hill tels que l’ex-mari Jude Law, ainsi que Kate Moss, Sienna Miller et Pearl Lowe. La famille est toujours à l’honneur: plus tôt cette année, la fille de Frost, Iris Law, a été nommée ambassadrice Dior Beauty pour le Royaume-Uni, tandis que son fils est l’acteur et producteur Rafferty Law.

Les images de sa première campagne Frost présentent Elfie Reigate, dont les parents sont le mannequin Rosemary Ferguson et l’artiste Barry Reigate. Elfie a été le premier mannequin féminin signé à l’agence de mannequins Kate Moss.

Frost a dit qu’elle s’était lancée dans le yoga parce qu’elle ne trouvait rien qui convenait à ses goûts. «C’était soit trop classique, soit trop occupé», a déclaré Frost, ajoutant qu’elle regardait les gens en classe portant des imprimés jazzy et pensait: «Ce n’est pas apaisant. Cela me stresse.

Elle a proposé des basiques monochromes flatteurs, avec des formes qui ont une «sensation de ballet des années 70» et des couleurs dérivées des chakras du corps, ou centres d’énergie. Les couleurs des chakras ressemblent à celles de l’arc-en-ciel et Frost a ajouté une palette de couleurs pastel et neutres.

Il y a des messages secrets cachés à l’intérieur des vêtements tels que «Je suis assez», «Je suis fort» et «Je suis amour», et certaines des pièces ont même des poches cachées avec des cristaux de guérison, comme le quartz rose, à l’intérieur. Elle prévoit également de développer une gamme de baumes, sprays et crèmes biologiques au cours des saisons à venir.

La durabilité joue un grand rôle dans la collection. Les balises Swing sont fabriquées avec du papier ensemencé, prêtes à être plantées, tandis que la collection est faite de fibres végétales. «Nous avons tellement testé les vêtements – nous voulions qu’ils soient solidaires, flatteurs et polyvalents», a déclaré Frost, ajoutant qu’ils étaient destinés à être superposés et à s’étendre du studio ou de la salle de sport à la vie quotidienne.

Frost a déclaré qu’elle souhaitait vendre via un mélange de vente en gros et de vente directe au consommateur et s’est associée à Indigofera, une société basée à Londres qui crée, lance et distribue des marques internationales de mode et de style de vie.

Elle a dit qu’elle tenait à ce que la collection soit commerciale, réponde aux besoins des gens et les inspire.

Frost a également travaillé sur d’autres projets, principalement au cinéma. «Je suis un bourreau de travail complet ces jours-ci, et le verrouillage a certainement aidé», a-t-elle déclaré. «Les enfants ont grandi, je suis réveillé et je travaille à 5 heures du matin, sept jours par semaine. J’adore le multitâche – cela me permet d’éviter les ennuis. «

Elle travaille sur plusieurs projets de films, derrière la caméra. Elle réalisera un long métrage documentaire sur Mary Quant pour Goldfinch Films. Frost a déclaré qu’il comportera des entretiens avec une myriade de personnalités de la mode, notamment Moss, Kim Jones, Jasper Conran, David Bailey et Charlotte Tilbury.

Par ailleurs, sa société de production Blonde to Black Pictures a quatre longs métrages en préparation au cours des deux prochaines années, dont une comédie romantique appelée «Vinegar» qui devrait sortir en 2022.