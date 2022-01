Sadie Robertson dit qu’elle a eu Flurona et que des rats ont envahi sa maison

Sadie Robertson accueille le bébé n°1 avec Christian Huff

Pour Sadie Robertson, 2022 n’a pas été tout ce qu’il est censé être.

Le vendredi 7 janvier, la star et auteur de Duck Dynasty, 24 ans, a posté sur Instagram un joli clip de sa fille, James au miel, et mari Christian souffle souriant et jouant ensemble.

La légende du message, cependant, n’était pas aussi adorable que son image. Sadie a annoncé que depuis le début de l’année, elle avait contracté du « flurone », une combinaison de coronavirus et de grippe, et a également découvert que des rats s’étaient installés dans la maison de sa famille pendant leur absence.

« Tbh le début de cette année a été assez intéressant! » Sadie a écrit. « Ça a commencé par moi attraper FLURONA (grippe + covid) (oui). »

La maladie de Sadie survient quatre mois seulement après sa fille Mon chéri, qui est né en mai dernier, a été hospitalisé pour le virus respiratoire syncytial (VRS). Elle s’est ensuite complètement rétablie.

« C’était vraiment triste et beaucoup de choses à traverser », a déclaré Sadie à E! Nouvelles en octobre. « mais je suis très reconnaissant que nous soyons de l’autre côté. »