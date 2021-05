Sadie Robertson Huff de Duck Dynasty vient de décrocher une nouvelle émission de télévision totalement inattendue

Life Just Got Real est peut-être en préparation, mais il ne dispose pas encore d’un réseau pour appeler chez lui. Compte tenu des individus attachés à la série potentielle, il est possible qu’elle atterrisse sur Hallmark Channel ou même potentiellement sur Netflix. Sadie Robertson Huff aimerait sans aucun doute que sa série scénarisée reflète le succès du travail de Brad Krevoy sur les films Netflix The Princess Switch, A Christmas Prince, et leurs suites. Krevoy et sa société de production (MPCA) ont également produit plus de 30 films originaux pour Hallmark et plusieurs autres séries scénarisées populaires pour eux également.