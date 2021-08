Sadie Robertson réagit après qu’un fan l’a abandonnée après la photo post-partum

Sadie Robertson accueille le bébé n°1 avec Christian Huff

Sadie Robertson devient franche sur son physique après l’accouchement.

Le dimanche 22 août, l’ancienne de Duck Dynasty, âgée de 24 ans, a publié une photo Instagram d’elle portant un jean peu de temps après avoir accueilli sa fille. James au miel, ainsi qu’une photo portant la même paire qui avait été prise alors qu’elle était enceinte d’un mois avec le paquet de joie. Sadie et son mari Christian souffle ont accueilli leur premier enfant en mai.

Dans sa légende, Sadie a mentionné qu’elle avait reçu un DM d’un fan qui a dit qu’elle et ses filles ne suivaient plus la star. Sadie a écrit que c’était “tout à fait bien de ne plus me suivre, mais c’était POURQUOI cela m’a attiré”, car le fan n’a pas apprécié que Sadie ait semblé “se vanter et afficher mon corps”, selon la légende.

“J’ai réfléchi à la façon dont j’aurais pu lui dire que je n’avais pas ‘rebondi’ sur la façon dont vous pouviez percevoir extérieurement”, a écrit Sadie. “Je pourrais lui parler de parties de moi qui n’ont pas encore guéri. Je pourrais lui parler des bosses que j’ai encore sur la moitié de mon corps depuis la naissance à cause d’une nouvelle allergie déclenchée par un travail stressant. J’aurais pu dire ses choses que mon médecin m’a dites, et le conseiller que j’ai vu m’a aidé. J’aurais pu lui dire combien de choses je ne dis pas aux gens, mais je ne l’ai pas fait.