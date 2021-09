Sadio Mane atteint le siècle de Liverpool alors que Crystal Palace a coulé à Anfield

in

Sadio Mane a marqué son 100e but pour Liverpool lors de sa 224e apparition alors qu’ils remportaient une victoire 3-0 à domicile contre Crystal Palace, Mohamed Salah et Naby Keita marquant les autres buts.

Jurgen Klopp a changé tout son dos par rapport à la formation qui avait affronté l’AC Milan en milieu de semaine. Cela signifiait des débuts à Liverpool pour Ibrahima Konate, jouant aux côtés du retour de Virgil van Dijk. James Milner et Kostas Tsimikas étaient les arrières latéraux ; Trent Alexander-Arnold était absent pour cause de maladie.

Klopp a également restauré Sadio Mane dans sa formation de départ en attaque, prenant la place de Divock Origi. Au milieu de terrain, le trio de Jordan Henderson, Thiago Alcantara et Fabinho n’a débuté que pour la deuxième fois ensemble.

Palace, quant à lui, est resté fidèle à une formule gagnante, n’apportant aucun changement au XI qui a battu Tottenham le week-end précédent.

Et les visiteurs ont fait un autre début de match confiant, avec quelques chances qui leur sont tombées dès le début. Alisson a dû pousser un effort de Wilfried Zaha sur le poteau, avant que Christian Benteke ne frappe également les bois avec une tête.

Diogo Jota a ramené Liverpool à la vie à l’autre bout avec un effort à travers le but. Mais c’est Henderson qui a d’abord testé le gardien du palais.

Après avoir marqué un superbe but contre l’AC Milan en Ligue des champions, le capitaine de Liverpool a forcé un arrêt de Vicente Guaita après s’être connecté au ballon de Sadio Mane avec une demi-volée.

À l’autre bout, Konate a donné à ses nouveaux fans un premier aperçu de ce qu’il fait en bloquant un tir de Benteke.

Liverpool avait encore du pain sur la planche et a augmenté la mise avec des tirs de Milner et Fabinho juste après la demi-heure.

Avec leur meilleure chance à ce jour, Jota a en quelque sorte lancé le ballon au-dessus de la barre à trois mètres alors qu’il aurait pu le taper après un rebond du gant de Guaita.

Sadio Mane atteint un objectif historique

Mais Liverpool a réussi à trouver une percée avant le coup de sifflet de la mi-temps. Mane, qui a vécu quelques mois quelque peu frustrants, a sorti l’impasse à la 43e minute pour inscrire son 100e but pour le club.

Buts des Reds pour Mane 👏😍 Le tout nouveau centurion du #LFC ! pic.twitter.com/LuPf7eQTH4 – Liverpool FC (@LFC) 18 septembre 2021

Une fois de plus, l’occasion s’est présentée via un rebond après que Guaita a repoussé une tête de Salah à la suite d’un corner de Tsimikas. Mais contrairement à Jota, Mane ne s’est pas trompé et a marqué contre Palace pour un neuvième match consécutif.

Alisson a fait un arrêt pour nier Joel Ward et préserver la feuille blanche de Liverpool par la pause dans la dernière chance de la mi-temps. Mais ils savaient certainement qu’ils étaient dans un match.

La seconde mi-temps a commencé à un rythme plus lent, mais l’intensité a commencé à revenir.

Liverpool a dû effectuer le premier changement de jeu lorsque Keita est venu remplacer Thiago blessé.

Peu de temps après, Palace a fait peur aux hôtes en remportant un coup franc au bord de la surface. Le VAR a dû déterminer qu’il n’était pas dans la surface de réparation. Heureusement pour Liverpool, ce n’était pas le cas, et le coup franc résultant de Benteke a heurté le mur.

C’était la dernière implication de l’ancien attaquant des Reds, car Odsonne Edouard l’a remplacé peu de temps après un corner à l’autre bout, que van Dijk s’est dirigé.

Bien que Palace ait effectué le changement offensif, Guaita est resté le gardien le plus occupé. Il a dû faire des arrêts consécutifs pour nier Keita et Salah à l’approche des 20 dernières minutes.

Salah scelle la victoire de Liverpool avant que Keita ne la termine

Edouard a ensuite poussé un soupir de soulagement après avoir coupé un dégagement sur un coup franc de Liverpool juste à côté de son propre but. Mais quelques instants plus tard, les hommes de Klopp ont quand même doublé leur avance.

Cette fois, c’est Salah qui a frappé, réagissant au poteau arrière à un coup de van Dijk depuis le corner résultant.

Il restait encore plus de 10 minutes aux hôtes pour naviguer et Palace a montré des signes de vie lorsqu’Edouard s’est placé derrière Konaté et a forcé un arrêt d’Alisson.

Mais l’avance de Liverpool était assez confortable et ils ont vu avec succès les phases finales du match. En fait, ils ont même trouvé le temps d’augmenter leur avance.

Un Keita apparemment revitalisé est entré en action avec une volée du pied gauche à distance à l’approche de la fin du match.

Cela signifie qu’ils restent en tête du classement, mais n’ont pas encore goûté à la défaite de leurs cinq premiers matchs.

