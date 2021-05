Sadio Mane et Thiago Alcantara frappent pour couler Southampton et maintenir les espoirs minces de Liverpool en Ligue des champions

La tête de Sadio Mane au premier semestre et la frappe tardive de Thiago Alcantara ont maintenu les faibles chances de qualification de Liverpool pour la Ligue des champions en battant Southampton 2-0 à Anfield..

Mane a sauté le plus haut pour rentrer à la maison avec un centre parfait de Mohamed Salah avant que Thiago ne marque son premier but pour le club dans les dernières minutes alors que les hommes de Jurgen Klopp profitaient des dérapages de Leicester et Tottenham contre Newcastle et Leeds respectivement.

.

La tête de Mane en première mi-temps était la différence

.

Thiago a marqué son premier but pour le club tardivement

À ce stade de la campagne, les résultats plutôt que les performances sont la préférence et compte tenu du triste record à domicile de Liverpool cette année, c’était un coup de pouce bienvenu après avoir concédé des égalités tardives lors de leurs deux matches précédents.

Le vainqueur du temps supplémentaire de Chelsea à Manchester City avait placé l’équipe de Thomas Tuchel à la troisième place juste avant le coup d’envoi, faisant de Leicester la nouvelle cible principale de Liverpool – qui avait neuf points d’avance.

Plus de blessures – à Ozan Kabak, Ben Davies, James Milner et Naby Keita – ont signifié que Rhys Williams, diplômé de l’académie, a été recruté pour son premier départ en deux mois aux côtés de Nat Phillips, revenant à l’arrière central après une absence de deux matches.

Cela signifiait également que Klopp était sans ses trois défenseurs centraux de premier choix plus les deux qu’il avait signés en janvier comme couverture.

Son manque de ressources a montré avec Ben Woodburn, qui a passé la première moitié de la saison en prêt à Blackpool, dans l’équipe pour la première fois en deux ans aux côtés de l’arrière central de 18 ans Billy Koumetio, faisant ses débuts en Premier ministre. Banc de la ligue.

.

Mane célèbre avec Diogo Jota après avoir marqué son but

Le jeu s’est rapidement installé dans un schéma familier à Anfield d’occasions créées mais non converties avec Fraser Forster, revenant au but, sauvant deux fois de Salah et une fois de Diogo Jota tandis que Jannik Vestergaard bloquait le suivi de Thiago.

La tête de Georginio Wijnaldum a frappé la barre transversale tandis que Phillips, la seule véritable menace aérienne des hôtes, a pris la tête d’un corner Trent Alexander-Arnold.

Mais à partir d’une position similaire au loin, Mane ne s’est pas trompé sur le centre de Salah à la 31e minute – la première fois cette saison, la paire s’était combinée pour un but en Premier League.

C’était la conclusion d’un passage charnière du jeu puisque 46 secondes plus tôt, Alisson Becker avait bloqué le tir de Che Adams et rattrapé le rebond de Nathan Redmond alors que les Saints commençaient à créer une menace.

Klopp était moins heureux après le but qu’avant alors que Southampton a repoussé avec Kyle Walker-Peters envoyant un tir croisé et Nathan Tella dirigeant une tête de six verges directement sur Alisson.

Le service normal a été rétabli après la pause avec Jota forçant Forster à effectuer un arrêt au quasi-poteau et Phillips se trompant de la tête sur le bord de la surface de réparation, mais il s’est évanoui beaucoup plus rapidement que le début de la première période.

Liverpool a eu recours au keep-ball, sans vraiment menacer, afin d’annuler les visiteurs, mais il fallait tout de même qu’Alisson plonge aux pieds de Michael Obafemi et repousse le lecteur de son collègue remplaçant Ibrahima Diallo.

Mais même le gardien de but n’était pas infaillible et a eu la chance de s’échapper lorsqu’un dégagement mishit directement à Adams lui a été retourné alors que l’attaquant des Saints aurait vraiment dû marquer.

Le faible tir large de Jota était sa dernière action avant d’être remplacé par Roberto Firmino, tandis que la volée de Mane devant Forster était exclue pour hors-jeu alors que le match entrait dans une finale nerveuse de 10 minutes.

Thiago s’inscrivant dans le but de Kop depuis l’extérieur du bord de la surface de réparation juste au moment où le chronomètre a dépassé 90 minutes a mis fin à l’anxiété des hôtes, mais sur cette preuve, il y aura plus à venir.

Et l’inquiétude est loin d’être terminée pour les Saints, qui ne sont pas mathématiquement sûrs et une 13e défaite en 17 matches les laisse toujours regarder par-dessus leurs épaules.