Sadio Mane est devenu le troisième joueur africain à marquer 100 buts en Premier League.

Avant les matchs de ce week-end, Mane était à deux doigts d’atteindre le point de repère et n’a pas mis longtemps à évoquer son siècle contre Watford samedi après-midi.

Salah et Mane sont la principale source de buts de Liverpool et font tous deux partie du « club 100 »

L’attaquant sénégalais a réussi une belle finition pour donner l’avantage aux Reds et a maintenant suivi les traces de la légende de Chelsea Didier Drogba et de son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah en rejoignant le « club 100 ».

Mane a rejoint Liverpool il y a cinq ans en provenance de Southampton pour 30 millions de livres sterling et il était clair qu’il serait un élément clé du grand projet du manager Jurgen Klopp pour ramener les jours de gloire à Anfield.

Le joueur de 29 ans était habitué à la Premier League après avoir passé deux saisons avec les Saints et il n’a pas perdu de temps pour se lancer dans la carrière des Reds – marquant un but en solo lors d’une victoire 4-3 contre Arsenal à les Emirats.

.

C’est un spectacle familier aux fidèles d’Anfield

Sa carrière à Anfield a commencé à s’épanouir. Il est devenu réputé pour son travail ethnique dynamique en ayant la capacité de dribbler le ballon et de terroriser les défenseurs comme un ailier naturel.

Il a formé un excellent partenariat avec Philippe Coutinho et Roberto Firmino, aidant le club à retrouver sa place en Ligue des champions.

L’arrivée de Salah et Alex Oxlade-Chamberlain en 2017, suivis de Virgil van Dijk et Alisson en 2018, ont fait de Liverpool une force formidable tant au niveau national qu’en Europe, les performances de Mane l’élevant à un autre niveau qu’il n’aurait jamais imaginé.

Grâce à ses prouesses en matière de buts, il a maintenu son statut de l’un des meilleurs joueurs offensifs du football mondial.

Le nouveau Cristiano Ronaldo

Mane a marqué 68 fois entre les campagnes 2017/18 à 2019/20 et a démontré sa capacité à marquer une grande variété de buts.

Les supporters ont vu un joueur sentir le danger aux bons endroits, une vitesse et une technique scintillantes pour créer des chances pour ses coéquipiers. Voici le joueur complet.

Ces qualités et capacités lui ont permis de marquer des buts inoubliables, notamment contre le Bayern Munich, en route pour remporter la Ligue des champions en 2019 en battant Tottenham Hotspur 2-0 à Madrid, et un doublé en Super Coupe avant de s’imposer aux tirs au but contre Chelsea.

. – .

Mane a été la clé de la victoire de Liverpool en Ligue des champions

Même l’ancien joueur de Manchester United, Daley Blind, l’a qualifié de « nouveau Cristiano Ronaldo » alors qu’il était sous une forme riche.

Blind a déclaré au Mirror : « En tant que joueur offensif, il est absolument fantastique. Je peux passer en revue toutes ses qualités – et il est superbe dans tous les aspects. Il peut marquer avec son pied gauche, son pied droit et avec des têtes sensationnelles.

«Il peut donner de brillantes passes décisives, c’est un athlète incroyable, et je pourrais continuer encore plus. Mane est le joueur super moderne. Si vous regardez ses compétences, c’est une bonne chose, mais il est capable de combiner cela avec des sprints étonnants tout au long du match.

« Cela demande tellement de puissance. Il faut être incroyablement fort physiquement et mentalement. Sadio a tout pour plaire. Je ne compare pas Mane à [Lionel] Messi. Je pense que Sadio ressemble beaucoup plus à Cristiano Ronaldo dans ses meilleures années.

getty images

Ronaldo a remporté cinq Ballon d’Or et Blind aurait Mane pour récupérer le ballon d’or convoité

Il a également remporté la Coupe du monde des clubs en décembre 2019 et a marqué des buts gagnants cruciaux – notamment en hochant la tête d’une tête vitale lors d’une victoire 2-1 contre Aston Villa ou une autre finition sublime dans la victoire 5-2 du derby du Merseyside qui vivra. longtemps dans la mémoire, mettant finalement fin à 30 ans d’attente de Liverpool pour un titre de champion.

‘Classe mondiale’

L’ancienne légende des Reds, Jamie Carragher, a salué Mane comme un » ailier de classe mondiale » et croit fermement que Mane imitera John Barnes comme l’un des meilleurs joueurs de gauche de l’histoire du club de football de Liverpool.

Carragher a déclaré à Sky Sports et a déclaré: « Je pense que Mane est l’un des meilleurs joueurs offensifs du côté gauche du football mondial. Je l’aime.

« C’est la première grosse signature de Jurgen Klopp et cela a permis à Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions lors de la première saison de Klopp. Il a été une constante et c’est une superstar absolue.

«Nous avons adoré John Barnes et il a toujours été dans le meilleur onze de tous les temps de Liverpool, à gauche. Je pense que lorsque Mane finira, il poussera vraiment John Barnes pour cette position.

Mane n’a pas connu la meilleure des saisons en 2020/21, mais a marqué 16 fois, ce qui a été l’une des saisons les plus bizarres de la pandémie de COVID-19. Un début de saison rapide, avec cinq buts en neuf apparitions, lui a permis de dépasser les 100 buts pour le club.

.

Mane a raté de nombreuses occasions avant de marquer tard

Le parcours de football de tout le monde dans le jeu n’est pas simple – endurer de nombreux revers et chagrins d’amour qui ont conduit à de belles destinations.

Mane est l’un des nombreux footballeurs à l’avoir accompli dans des circonstances difficiles.

Les parents lui interdisent de jouer au football

Mane a grandi à Bambali, au Sénégal et personne dans son village n’a joué au football professionnel car ses parents pensaient qu’il perdait son temps.

Ils voulaient qu’il poursuive une carrière, mais il était déterminé à le faire.

Il a fini par déménager à Dakar à l’insu de maman et papa pour redonner espoir à quelqu’un qui remarque son talent et a obtenu une place à la Generation Football Academy.

Une phrase massivement changeante de sa vie et le reste appartenait à l’histoire.

.

Mane a quitté la maison très tôt pour poursuivre son rêve en Europe et est toujours fier de représenter la Sénégal Generation Football Academy

Mane a été remarqué et a eu la chance de suivre les traces d’autres grands talents africains, dont l’ancien attaquant de West Ham Diafra Sakho et l’ancien attaquant de Newcastle Papiss Cissé.

Scout vétéran, Abdou Diatta, a rappelé que ses premières impressions n’étaient pas encourageantes.

« Personnellement, je ne pensais pas qu’il s’en sortirait avec nous parce qu’il était trop timide. C’était comme s’il ne voulait pas jouer », a déclaré Diatta, cité par BeSoccer.

« Mais quand j’ai vu sa touche sur le ballon, je me suis dit : ‘Ce gars est vraiment un bon joueur.’

Après deux jours à montrer de quoi il était capable, Diatta s’est tourné vers Jules Boucher, alors entraîneur, et lui a dit : « Celui-là, on l’emmène tout de suite.

.

Le transfert de Mane du côté autrichien de Salzbourg l’a aidé à se lancer en Premier League Déménagement en Europe

L’équipe préférée de Mane dans sa petite enfance était Marseille en Ligue 1.

Il a fini par évoluer en championnat de France et a rejoint Metz en 2011.

Pas le plus grand relais, mais cela s’est avéré être une expérience d’apprentissage précieuse pour se dépasser – marquant trois fois en 22 apparitions alors que Metz était relégué.

Le grand coup est arrivé lorsque Red Bull Salzburg l’a signé pour environ 3,5 millions de livres sterling et a remporté la ligue et la coupe nationale lors de sa deuxième saison – marquant 23 fois en 50 apparitions dans toutes les compétitions.

Le triplé le plus rapide de l’histoire de la Premier League

Lors de sa première saison à Southampton en 2014, il est entré dans l’histoire en étant le joueur le plus rapide à réaliser un triplé en Premier League.

Il ne lui a fallu que deux minutes et 53 secondes pour battre le record contre Aston Villa en mai 2015, dépassant le record de Robbie Fowler de quatre minutes 33 secondes contre Arsenal en 1994.

.

Mane a été un succès instantané en Premier League avec ses objectifs pour les modèles et les superstars de Southampton

En grandissant, il a vu son équipe nationale atteindre la Coupe du monde 2002.

L’ancien joueur de Liverpool El Hadji Diouf était l’un des meilleurs joueurs de son pays à l’époque et l’a inspiré pour jouer en Premier League. Lorsque Mane a rejoint les Reds, il était le troisième joueur sénégalais à jouer pour le club.

Son deuxième héros est Ronaldinho. Les habitants de son village le considéraient largement comme l’ancienne star brésilienne en raison de son style de jeu.

A ses yeux, ils étaient à la fois des joueurs passionnés et habiles, qui avaient un grand sourire sur leurs visages.

S’il marque contre Watford, qui est en direct sur talkSPORT samedi, attendez-vous à ce que ce sourire soit à nouveau affiché.

