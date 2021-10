Sadiq Khan a annoncé la réouverture du Night Tube à partir du 27 novembre

Cependant, toutes les lignes ne s’ouvriront pas

Certaines parties du Night Tube rouvriront à partir du 27 novembre, a annoncé Sadiq Khan, à la suite d’une campagne appelant au rétablissement du service par crainte pour la sécurité des femmes.

Les lignes Central et Victoria seront à nouveau en retard, mais d’autres lignes – y compris la Northern – devront attendre, Khan affirmant que celles-ci ouvriront dès « dès que possible ».

Le maire a déclaré que cette décision aiderait les entreprises, mais « fournirait également une option de transport supplémentaire sûre et fiable ».

TfL a déclaré que les lignes Central et Victoria étaient les parties les plus fréquentées du Night Tube. D’autres lignes – Jubilee, Northern et Piccadilly – ne devraient pas rouvrir cette année.

Plus de 135 000 personnes ont signé une pétition appelant Khan à rétablir le Night Tube, mis en place à la suite des meurtres de Sarah Everard et Sabina Nessa.

« L’exploitation d’un réseau de métros bien éclairé et bien connecté, avec une plate-forme de vidéosurveillance et un personnel de sécurité dûment formé, constitue la meilleure option de transport pour garantir que des millions de femmes à travers Londres puissent rentrer chez elles en toute sécurité le soir et la nuit cet hiver, », a écrit la créatrice de la pétition, Ella Watson.

Annonçant la réouverture, Sadiq Khan a déclaré : « La raison pour laquelle je tenais tant à être le premier maire de l’histoire de Londres à lancer le Night Tube en 2016 et à le redémarrer maintenant, après la pause de Covid, c’est parce que je sais à quel point c’est important. à l’économie nocturne florissante de Londres, à la reprise de Londres et à la confiance et à la sécurité de tous ceux qui rentrent chez eux la nuit, en particulier les femmes et les filles. Je suis déterminé à rendre notre ville aussi sûre que possible pour tous les Londoniens. »

