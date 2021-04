Sadiq Khan a fustigé le «sale petit secret» du maire de Londres tenu à l’écart du manifeste de réélection | Politique | Nouvelles

S’adressant à Politics London, Luisa Porritt de LibDem a affirmé que le tunnel de Silvertown, un nouveau tunnel actuellement en construction dans l’est de Londres, était le “sale petit secret” de Sadiq Khan. M. Khan a approuvé le projet, qui devrait coûter 2,2 milliards de livres sterling, dans le but de réduire la congestion et la pollution de l’air dans la région à la suite de longues files d’attente dans le tunnel de Blackwall à proximité. Mais les militants disent que les dépenses sont un gaspillage d’argent et n’encouragent que plus de gens à conduire.

Mme Porritt a déclaré: «L’annulation du tunnel Silvertown permettra d’économiser de l’argent.

«C’est le sale petit secret du maire!

Mme Porritt a ajouté: “Il ne l’a pas mis dans son manifeste de 2016 et il ne l’a pas non plus mis dans son livre de réélection.”

Parallèlement aux commentaires de LibDem, les trois autres principaux candidats à la mairie de Londres ont donné des réponses mitigées au tunnel.

Le candidat du Parti vert, Sian Berry, a déclaré: «Je l’annulerais dès le premier jour.»

Shaun Bailey, le candidat du Parti conservateur, a déclaré: «Je soutiens l’introduction du tunnel Silvertown parce qu’il réduira le trafic.»

L’actuel maire de Londres, Sadiq Khan, a défendu la construction du tunnel en notant que les coûts de sa construction seront couverts par un péage à l’ouverture du tunnel plutôt que par l’argent des contribuables.

M. Khan a déclaré: “Il n’y a pas d’alternative pour réduire la mauvaise qualité et réduire la congestion dans cette partie de Londres.”

Les commentaires accablants interviennent alors que les militants disent que Londres devrait être prête à «suivre sa propre voie» si l’Écosse réussit dans sa tentative d’indépendance.

Le candidat du parti «Londependence», Daniel Jacobs, a déclaré qu’il continuait à rétablir l’équilibre après ce qu’il a qualifié de «dénigrement de Londres» excessif qui, selon lui, a caractérisé le débat sur le Brexit. M. Jacobs, auteur de la série de guides de voyage Rough Guides dans diverses régions du monde, est l’un des quatre candidats au scrutin du 6 mai.

Il a déclaré à Express.co.uk: «En pratique, Londependence signifierait que Londres aurait au moins les mêmes pouvoirs que l’Écosse et le Pays de Galles.

«Pour nous, l’autonomie signifie que les Londoniens doivent décider de leur propre sort. Il est ridicule que Londres, avec plus d’habitants que l’Écosse et le Pays de Galles réunis, n’ait rien à voir avec le degré de dévolution dont ils disposent. “

Des millions de personnes voteront lors des élections locales, du maire, de la police et des commissaires à la criminalité le Super Jeudi – les premiers sondages depuis 2019.

Ils ont été annulés l’année dernière par la pandémie.

Les règles de Covid ont restreint la campagne, qui a également été suspendue après la mort du duc d’Édimbourg.

Les électeurs en Ecosse et au Pays de Galles choisissent de nouveaux parlements, et les commissaires de police et de crime sont également en lice. Au total, 4 650 sièges sont à gagner.