Sadiq Khan a honte d’avoir tenté d ‘«annuler» Laurence Fox avec une farce amère «d’extrême droite» | Politique | Nouvelles

M. Habib a rejeté la description relative à l’acteur, représentant le parti Renew nouvellement formé, affirmant qu’il s’agissait d’un autre exemple de culture d’annulation. La controverse découle d’une réponse du porte-parole de M. Khan aux critiques formulées à son encontre par le parti de M. Fox, qui a commandé une analyse des finances de Londres qui a conclu que M. Khan avait «fait grimper le niveau de la dette de la Greater London Authority de 3,7 milliards de livres sterling à 5,2 milliards de livres sterling. ».

M. Fox a commenté: «Ces comptes feraient honte à une république bananière.

«Il est assez extraordinaire et choquant que le même montant d’argent collecté à Londres en taxe d’habitation cette année pour la mairie soit gaspillé sur le paiement des intérêts sur le découvert de Sadiq Khan.

«Il a plongé la capitale dans le rouge sans aucun moyen de fuite apparent.

«Sa mauvaise gestion est bien antérieure à la pandémie, il ne peut donc pas utiliser cela comme une excuse.»

Faisant référence aux problèmes financiers de New York dans les années 1970, qui ont vu la ville américaine au bord de la faillite, M. Fox a ajouté: «Ce serait épouvantable si Londres suivait la même voie.

«C’est l’étoile brillante de l’économie britannique et son éclipse aurait un effet d’entraînement terrible dans tout le pays.»

«Il ne le fait pas parce que Laurence est d’extrême droite, mais parce que cela lui permet de rejeter toute critique que Fox pourrait faire sans avoir à aborder le sujet lui-même. Il souhaite annuler Laurence Fox.

«C’est cette approche de division de Khan et de gens comme lui qui a empoisonné la politique.»

M. Habib a déclaré: «Sadiq Khan est un fournisseur de division et de discorde.

«Il a mis TfL en faillite, a permis aux crimes violents de monter en flèche, augmenté les impôts et puni les classes ouvrières, mais trouve encore le temps de dénigrer notre histoire, notre culture et notre héritage.

«S’il avait le courage de ses convictions, il débattre de Laurence. Il ne le fera pas. C’est un lâche.

Parlant spécifiquement de M. Fox, M. Habib a ajouté: « Laurence n’est certainement pas de droite.

«Il soutient les classes ouvrière et moyenne.

«Il veut soutenir et promouvoir leurs intérêts. Si longtemps négligée par Khan.

M. Fox, formé à Harrow et formé à la RADA, est un acteur britannique vétéran dont les crédits incluent le sergent-détective James Hathaway dans Lewis et le prince Charles, dans Whatever Love Means.

Il a courtisé la controverse au fil des ans en raison de sa critique de la culture «éveillée» et du politiquement correct, y compris son affirmation selon laquelle la représentation d’un soldat sikh dans le film de 1917 était une «diversité forcée».

Il critique également la stratégie du gouvernement contre les coronavirus et a été interpellé le mois dernier par la police pour avoir pris part à des manifestations contre le verrouillage.

Express.co.uk a contacté la campagne de M. Khan en leur offrant une chance de commenter les remarques de M. Habib.