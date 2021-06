Sadiq Khan a renfloué ENCORE! Transport for London a remis 1,08 milliard de livres sterling dans un TROISIÈME accord de financement | Politique | Nouvelles

L’important paquet financier a été convenu pour aider le système de transport de la capitale à traverser la pandémie.

Il fournira 1,08 milliard de livres sterling supplémentaires jusqu’au 11 décembre et intervient après que deux autres packages financiers aient déjà été accordés pour soutenir le réseau de trains et de bus en mauvais état.

Le plan de sauvetage a été convenu après que le maire de Londres a signé sept conditions pour aider à rendre TfL durable à long terme.

En annonçant cet accord, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: “Ce paquet financier de 1,08 milliard de livres sterling soutiendra Londres et son réseau de transport pendant la pandémie et garantira qu’il s’agit d’un réseau moderne, efficace et viable pour l’avenir.

« Tout au long de ce processus, le gouvernement a maintenu que ces programmes de soutien doivent être équitables pour les contribuables du Royaume-Uni et à condition que des mesures soient prises pour mettre TfL sur la voie de la viabilité financière à long terme.

“Dans le cadre du règlement d’aujourd’hui, le maire a accepté d’autres mesures qui contribueront à garantir cela.”

