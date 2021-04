Sadiq Khan accusé d’avoir «coûté 9,5 milliards de livres aux Londoniens» depuis qu’il est devenu maire | Politique | Nouvelles

Shaun Bailey, le candidat conservateur espérant renverser le maire travailliste, a cité sa «mauvaise gestion» de Transport for London (TfL) pour avoir coûté cher à la capitale. Il faisait référence à une série de renflouements que TfL a reçus du gouvernement pour la gestion désastreuse de la pandémie par M. Khan.

La semaine dernière, le réseau n’était qu’à quelques heures de la déclaration de faillite avant que le gouvernement ne remette un plan de sauvetage d’urgence de 1,6 milliard de livres sterling à la mairie.

En novembre de l’année dernière, le ministère des Transports (DfT) lui a remis 1,8 milliard de livres sterling pour l’aider à survivre à la pandémie.

De nombreux observateurs insistent sur le fait que si la pandémie a durement frappé TfL avec des tarifs en baisse de 90%, ses finances étaient dans un état lamentable bien avant la pandémie.

La combinaison de Crossrail avec quatre ans de retard et d’un dépassement de budget de 5 milliards de livres sterling avec un gel des tarifs depuis 2016 a frappé durement les fiancés.

M. Bailey, qui affrontera M. Khan le mois prochain, a partagé sa rage face à cette incompétence perçue.

En tweetant un article soulignant les défauts du maire, il a déclaré: «La mauvaise gestion de TFL par Sadiq Khan a coûté 9,56 milliards de livres aux Londoniens depuis 2016.

«En tant que maire, je vais arranger les finances de TfL et protéger les services.

«Je vais donner à Londres un nouveau départ, avec un réseau de transport plus grand et plus vert financé par une nouvelle London Infrastructure Bank.»

Des députés conservateurs et des membres de l’Assemblée de Londres ont également critiqué le maire pour son incompétence financière.

Le chef de l’Assemblée conservatrice de Londres, Susan Hall, l’a qualifié d ‘«incompétent», de «honte» et d’échec en tant que maire.

Et M. Bailey a déjà critiqué le dirigeant de la capitale pour son incapacité à contrôler la criminalité dans les rues de Londres.

La semaine dernière, il a tweeté: «Le crime est incontrôlable à Londres.

«Je suis intervenant auprès des jeunes depuis 20 ans.

« Je sais comment traiter les causes de la criminalité. »

Il a poursuivi: « Nous pouvons sécuriser Londres – mais nous avons besoin d’un nouveau départ. »