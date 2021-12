Sadiq Khan annule les célébrations du Nouvel An alors que Londres est aux prises avec la flambée des cas de Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

On avait espéré que l’événement remplacerait le feu d’artifice emblématique de la capitale après son annulation en octobre en raison de l’incertitude persistante au milieu de la pandémie. Mais ce soir, le maire de Londres a déclaré que cela n’irait pas non plus.

Cela survient alors que la ville a été touchée par 140 942 infections confirmées en une semaine – plus de trois fois plus que les 42 455 de la première semaine de ce mois.

Dans un communiqué, M. Khan a déclaré que cette décision faisait partie de ses efforts pour « réduire la propagation du virus ».

Dans un communiqué, il a ajouté: « Avec des infections de COVID-19 à des niveaux record dans notre ville et au Royaume-Uni, je suis déterminé à travailler en étroite collaboration avec des partenaires de notre ville pour faire tout notre possible pour ralentir la propagation de la nouvelle variante et veiller à ce que nos services NHS ne soient pas débordés cet hiver.

« Cela signifie que nous n’organiserons plus d’événement de célébration pour 6 500 personnes sur Trafalgar Square ce réveillon du Nouvel An.

S’exprimant après sa sortie d’une réunion du cabinet de trois heures qui a discuté de l’imposition de plus de restrictions, M. Johnson a averti que les arguments en faveur d’une action face à la propagation d’Omicron étaient « très, très finement équilibrés ».

Il a ajouté: « Malheureusement, je dois dire aux gens que nous devrons nous réserver la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le public, pour protéger la santé publique, pour protéger notre NHS. »

Abordant la possibilité de nouvelles restrictions après Noël, le chef conservateur a déclaré : « Nous examinons toutes sortes de choses pour garder Omicron sous contrôle et nous n’exclurons rien.

« Mais pour le moment, je pense que nous voulons que les gens se concentrent sur la prudence – donc la ventilation, les masques aux endroits appropriés, toutes les choses habituelles pour se laver les mains, mais rappelez-vous à quel point Omicron est vraiment contagieux. »

Alors que beaucoup préconisent davantage de restrictions, une telle décision mettrait M. Johnson en désaccord avec des pans entiers de son parti.

Son poste de Premier ministre a été malmené la semaine dernière après que plus de 100 de ses propres députés d’arrière-ban ont voté contre le projet de loi du gouvernement pour que l’Angleterre adopte les restrictions du plan B Covid.

Le secrétaire du Brexit, Lord Frost, a ensuite démissionné après avoir été apparemment déçu de la « direction » dans laquelle le gouvernement voyageait.

Certains observateurs ont affirmé que si M. Jonhson était obligé de s’appuyer sur les travaillistes pour faire adopter davantage de projets de loi, cela pourrait sonner le glas de son mandat de Premier ministre.