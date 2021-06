in

Sadiq Khan rejoint le groupe de travail sur les crimes violents dans la rue

L’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, a déclaré que le maire de Londres ferait mieux d’accepter la nécessité pour la police d’utiliser des tactiques d’interpellation et de recherche – quelque chose qu’il désapprouvait activement avant son élection en 2016. Pendant ce temps, l’ampleur de la crise a été soulignée hier après le coup de couteau mortel d’un garçon de 15 ans à Hayes, dans l’ouest de Londres. En plus de l’incident de Hayes jeudi, il y a également eu trois autres coups de couteau le même jour, un près de Clapham, un à Harrow et un à Streatham.

Jeudi, M. Khan a partagé des images de lui lors d’une visite guidée avec des agents du groupe de travail sur les crimes violents du Met.

À un moment donné, la police a poursuivi des suspects fuyant un parc local, les a ensuite arrêtés et récupéré ce qui semblait être une grande quantité de cannabis.

M. Habib a déclaré: “Sadiq a mis un terme à” arrêter et fouiller “quand il est devenu maire. C’est pourquoi les crimes violents ont explosé pendant son mandat.

« Il est ironique que la vidéo qu’il a publiée sur Twitter implique effectivement un interpellation et une fouille – les policiers n’ont arrêté les jeunes que parce qu’ils se sont éloignés à la hâte. »

M. Habib a ajouté : « La police n’était au courant d’aucun crime commis.

M. Khan s’est prononcé contre les interpellations et fouilles en 2015 lors de sa première campagne à la mairie, déclarant : « Les dernières années ont montré ce qui peut être réalisé lorsqu’il y a un effort concerté pour réduire la surutilisation des interpellations et fouilles.

Des médecins légistes sur les lieux à Hayes (Image : GETTY)

Sadiq Khan, maire récemment réélu de Londres (Image: GETTY)

« Mais il reste encore beaucoup à faire, et si je suis maire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en réduire encore l’utilisation. La surutilisation des contrôles et des fouilles peut avoir un effet dramatique sur les communautés.

“Cela sape la confiance du public dans notre police si les Londoniens sont arrêtés et fouillés sans raison valable.”

Cependant, trois ans plus tard, après une série d’attaques au couteau, il a changé de tactique, affirmant que la police métropolitaine «intensifierait sa lutte contre les crimes violents».

Il a ajouté : « Cela inclura une augmentation significative du recours aux contrôles et fouilles ciblés par la police dans toute notre ville.

«Je sais par expérience personnelle que lorsqu’ils sont mal faits, l’arrêt et la recherche peuvent provoquer des tensions dans la communauté.

L’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib (Image: PA)

“Mais lorsqu’il est basé sur des renseignements réels, géographiquement concentrés et exécutés de manière professionnelle, c’est un outil essentiel pour la police pour assurer la sécurité de nos communautés.”

Dans la vidéo publiée cette semaine, M. Khan déclare : « Assurer la sécurité des Londoniens est ma priorité absolue.

“Je vais sortir ce soir avec le groupe de travail sur les crimes violents, financé par la mairie, pour voir par moi-même le travail qu’ils font pour essayer de garder les Londoniens aussi en sécurité que possible.

“Je suis déterminé à utiliser tous les pouvoirs et toutes les ressources dont je dispose pour être à la fois dur envers le crime et envers les causes du crime.”

L’adolescent est décédé après avoir été poignardé à plusieurs reprises hier matin.

La police a été appelée pour signaler une bagarre sur Blyth Road à Hayes juste avant 8 h 35 vendredi, et malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux, le jeune est décédé sur les lieux.

La police enquête sur les coups de couteau tragiques à Hayes (Image: GETTY)

Une attaque mortelle s’est produite sur Blyth Road à Hayes (Image: GETTY)

L’incident s’est produit près de Global Academy – un collège pour étudiants âgés de 14 à 19 ans – à une époque où les jeunes se rendaient à l’école.

La police métropolitaine a déclaré qu’un suspect avait été arrêté, mais n’a fourni aucun autre détail.

Tia Rek-Williams, 21 ans, une enseignante qui habite à proximité, a déclaré que l’incident avait été « traumatisant ».

Elle a déclaré: «Je n’ai pas vu le coup de couteau initial, mais j’ai vu au-delà du point où le garçon était au sol.

“Ils disaient ‘allez, vous avez juste 30 secondes, attendez, continuez à vous battre’ et comme ils disaient cela, j’ai vu sa main tomber et ses yeux se fermer. C’était tellement traumatisant.”

Mme Rek-Williams a déclaré que les services d’urgence étaient arrivés environ 30 secondes plus tard et que le garçon avait été traité avec un défibrillateur.

Les villes les plus dangereuses du monde (Image : Express)

Elle a ajouté qu’environ six personnes avaient tenté d’aider le garçon pendant que les voisins sortaient de leurs maisons et se rassemblaient sur la route.

Elle a ajouté : « C’est arrivé en plein jour, un garçon de 15 ans, il y a tellement de caméras. Cela vous montre simplement que rien ne peut empêcher ces gens de faire ces choses.

«Cela s’est produit littéralement au milieu de la rue, pas dans une ruelle, devant les maisons des gens. C’est juste horrible.”

Le commandant de la police de Hillingdon, le surintendant principal Peter Gardner, a déclaré : « Je suis profondément attristé d’apprendre la perte tragique de la vie d’un enfant à cause d’un crime au couteau à Hillingdon.

« Cet incident, qui a coûté la vie à un garçon de 15 ans, a eu lieu pendant la course scolaire de ce matin.

« Une famille a été dévastée et les effets de ce terrible incident se répercuteront dans toutes nos communautés.

«En tant que parent d’un adolescent moi-même, je ne peux pas imaginer la douleur que traverse la famille et j’offre toutes nos condoléances et notre soutien.

Le jeune de 15 ans est décédé sur les lieux malgré les tentatives de le sauver (Image: GETTY)

« Les patrouilles de police aujourd’hui et tout au long du week-end ont été renforcées afin d’offrir une présence plus visible et rassurante pour le public. Si vous avez des inquiétudes, veuillez contacter mes officiers et leur parler.

«Les agents locaux soutiendront nos collègues détectives des homicides et je remercie le public pour sa patience alors que les agents s’occupent de la scène du crime et des enquêtes locales.

« Nous travaillons sans relâche avec nos partenaires de l’arrondissement et les communautés pour lutter contre les crimes violents et mettre fin aux pertes de jeunes vies causées par les crimes au couteau.

«Plus largement, à travers Londres dans les mois à venir, une opération à grande échelle se déroulera tout au long de l’été pour contester et supprimer les comportements violents, mais nous avons besoin de l’aide des parents, des soignants et de toute personne ayant des informations sur ceux qui portent des couteaux pour se manifester.

« Une enquête pour homicide sera ouverte à la suite de l’incident tragique de ce matin. Veuillez travailler avec nous pour prévenir d’autres décès de jeunes en partageant ce que vous savez. »

L’attaque est la dernière de ce mois, d’autres ayant eu lieu à Streatham, Clapham, Islington et Plumstead.

Express.co.uk a contacté le bureau de M. Khan pour lui offrir la possibilité de commenter.

Sadiq Khan interrogé sur le crime à Londres par Susanna Reid

Quatre attaques au couteau en moins de 24 heures :

Un homme d’une vingtaine d’années a été transporté à l’hôpital avec des blessures au couteau après que les services d’urgence ont été appelés sur les lieux d’une attaque à Leathsail Road, South Harrow jeudi à 14 h 15. Moins d’une demi-heure plus tard, un homme a été hospitalisé avec de multiples coups de couteau après une attaque à Cedars Road dans le sud de Londres. Deux hommes ont fui les lieux dans une voiture, qui a ensuite été impliquée dans une collision, à quel point ils se sont échappés à piedÀ 16 heures, à Streatham, également dans le sud de Londres, un jeune que l’on pensait être à la fin de l’adolescence a été retrouvé avec une blessure au couteau à la coffre. Tragiquement, il est décédé à l’hôpital plus tard le même jour, avec quatre hommes et trois femmes arrêtés par la suite pour suspicion de diverses infractions. Enfin, un jeune de 15 ans a également été tué après avoir été poignardé à Blyth Road, Hayes hier à 8h34.