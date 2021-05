Sadiq Khan: la course au maire de Londres reste sur le «fil du couteau» dans une énorme surprise électorale | Politique | Nouvelles

On s’attendait à ce que Sadiq Khan se sauve avec l’élection du maire, avec des sondages à l’approche du vote suggérant une avance de près de 20 points sur son rival conservateur Shaun Bailey. Cependant, la course est “beaucoup plus proche que tout le monde ne le pense”, laissant M. Khan subit une “pression massive et massive” pour éviter un bouleversement catastrophique pour les travaillistes. Le dirigeant réformiste britannique Richard Tice a déclaré à talkRADIO que Londres était «à la fine pointe» pour savoir si le candidat travailliste obtiendrait sa réélection.

Les premiers résultats du vote ont vu Shaun Bailey prendre une avance de choc sur M. Khan.

Cependant, le politicien travailliste a par la suite ouvert une avance sur M. Bailey à la fin de la nuit après la déclaration de sept des 14 circonscriptions de l’hôtel de ville.

M. Khan a reçu jusqu’à présent 487 104 votes de première préférence contre 462 837 pour M. Bailey.

M. Tice a déclaré: “Je peux vous révéler que les élections à la mairie de Londres tournent une moquerie totale sur les sondages qui suggéraient que Sadiq Khan gagnerait dans un glissement de terrain.”

Il a poursuivi: “C’est sur une lame de couteau. C’est à moins d’un pour cent sur la première préférence. C’est après 35 pour cent compté. Généralement, cela suggère le sens de la marche.

“Il y a un débat aujourd’hui pour savoir si les arrondissements de tendance conservatrice comptent plus vite, mais il semble que cela va activer la deuxième préférence.”

L’animateur de TalkRADIO, Ian Collins, a déclaré: “Tous les sondages indiquaient une direction différente, que c’était dans le sac pour Sadiq?”

M. Tice a répondu: “Cela pourrait être le plus grand choc dans tous les résultats d’hier, dans la mesure où Sadiq Khan est soumis à une pression massive et massive.

Ils ont ajouté: “Il reste encore un long chemin à parcourir, mais Shaun aura battu les sondages d’un coup franc.”

Une source travailliste de Londres a déclaré: «Nous pensons que ce sera proche. Il n’y a aucune chance de gagner au premier tour.

«Nous voyons sans aucun doute le produit d’une participation plus faible et de la complaisance des électeurs qui pensaient qu’il était prudent de placer en priorité un candidat d’un petit parti»

Un résultat final est attendu samedi soir, même s’il reste une possibilité que le vainqueur ne soit déclaré que dimanche matin.