Sadiq Khan ne compte que 25 000 voix d’avance alors que l’élection du maire de Londres sera mise en ligne | Politique | Nouvelles

Sadiq Khan: Les résultats des élections “ sur le fil du rasoir ”, dit Tice

Le sortant travailliste mène actuellement son adversaire conservateur de 40% des voix à 36%. Les premiers décomptes suggéraient que le vote était serré, mais M. Khan a depuis ouvert une piste convaincante.

Sur les sept arrondissements qui n’ont pas encore fini de compter, le parti travailliste est en tête dans cinq avec M. Bailey en tête dans deux.

Le résultat sera probablement beaucoup plus étroit qu’en 2016, lorsque M. Khan a battu les conservateurs Zac Goldsmith de 14 points.

S’adressant au Daily Mail, un initié travailliste a qualifié les résultats de «positifs».

Ils ont déclaré: «Il est encore très tôt dans la journée, mais cela semble positif à ce stade.

Sadiq Khan a cinq points d’avance sur son rival conservateur (Image: GETTY / SKY NEWS)

Sadiq Khan cherche à être réélu en tant que maire de Londres (Image: GETTY)

«Mais nous restons extrêmement prudents car il y a eu un basculement national vers les conservateurs.»

M. Khan devrait recueillir de nombreux votes de deuxième préférence des électeurs verts et libéraux démocrates.

Sian Berry, le candidat du Parti vert, est actuellement troisième suivi de la libérale démocrate Luisa Porritt.

Ils sont suivis par YouTuber Niko Omilana et l’ancien acteur Laurence Fox qui court avec un ticket anti-lockdown.

Les votes sont comptés lors de l’élection du maire de Londres (Image: GETTY)

Cependant, M. Khan semble toujours sous-performer lors d’une élection qu’il était censé gagner facilement.

L’écrivain basé à Londres Sherelle Jacobs a tweeté: “Je connais de nombreux conservateurs timides à Londres qui en ont absolument marre des vertus insipides du maire de Londres dans une ville déchirée par la criminalité, la pauvreté et les problèmes de logement.”

Écrivant pour Spiked Online, Brendan O’Neill a ajouté: “Sadiq n’a pas vraiment représenté Londres – il a lancé une guerre culturelle contre elle.”

Les deux principaux candidats ont remercié leurs partisans sur Twitter après la clôture du scrutin jeudi.

M. Khan a déclaré: «Aux milliers de militants et de sympathisants travaillistes qui se sont joints à nous pour la campagne électorale la plus unique de ma vie.

«Aux Londoniens qui sont venus me prêter votre vote pour un avenir meilleur et plus radieux que notre ville mérite.»

M. Bailey a tweeté: «Être maire est l’expérience d’une vie.

Shaun Bailey espère saisir la mairie de Londres (Image: GETTY)

“Être maire est l’expérience d’une vie” (Image: GETTY)

«Les sondages étant désormais fermés, je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi et ont fait campagne avec moi.

«Quel que soit le résultat, nous avons donné une voix aux Londoniens qui savent que notre ville a besoin d’un nouveau départ.»

Le scrutin à la mairie de Londres a coïncidé avec les élections pour les parlements écossais et gallois, l’Assemblée de Londres, de nombreux conseils anglais et certains maires de la ville.

À l’échelle nationale, les conservateurs ont obtenu de bons résultats en prenant le siège parlementaire de Hartlepool au parti travailliste.

SNP: un expert émet un avertissement en cas d’échec de l’obtention de la majorité

Pour les conseils, les conservateurs ont pris le contrôle de Harlow, Northumberland, Pendle, Nottinghamshire, Nuneaton, Dudley, Cornwall, Basildon et Maidstone.

Boris Johnson s’est rendu à Hartlepool pour célébrer la victoire des conservateurs dans un bastion travailliste traditionnel.

Il a commenté: «Ce qui s’est passé en 2019, c’est que les gens nous ont mandatés pour mener à bien le Brexit et pour commencer le processus d’union et de mise à niveau.

“Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi” (Image: GETTY)

«Je pense que ce qui s’est passé maintenant, c’est qu’ils peuvent voir que nous avons fait le Brexit et dans une certaine mesure, ils peuvent voir que nous y sommes parvenus.

«Je pense que ce que les gens veulent que nous fassions maintenant, c’est de continuer à faire tout le reste. Et donc, le numéro un continue le déploiement des vaccins – en s’assurant que nous passons des jabs, des jabs, des jabs aux emplois, aux emplois, aux emplois.

«Assurez-vous que nous avons une forte reprise économique. Mais ensuite, continuez avec un projet massif pour ce pays – et c’est une chose très ambitieuse.