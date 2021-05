Sadiq Khan News: Le plan de contrôle des loyers du maire à Londres est qualifié d ‘«analphabétisme économique» | UK | Nouvelles

Sadiq Khan interrogé sur le taux de criminalité à Londres en 2019

Au milieu des appels du maire pour un pouvoir accru, Matthew Lesh, chef de la recherche à l’Institut Adam Smith, a déclaré que le plan de M. Khan était un moyen de nuire à ses échecs. Il a déclaré: “Il s’agit de l’analphabétisme économique du plus haut niveau.” Khan ne considère que les effets immédiats du gel des loyers: un avantage à court terme pour ceux qui louent actuellement – en aidant les revenus plus élevés qui ont des arrangements de location existants.

«Cela ne tient absolument pas compte des effets à long terme.

«La proposition de contrôle des loyers de Khan est en fin de compte un stratagème politique cynique pour détourner l’attention des échecs dans les domaines de responsabilité du maire.

«La criminalité est à la hausse, Crossrail a des années de retard, Transport for London enregistre des déficits gigantesques et les tarifs des conseils municipaux sont à la hausse.

“Le moment est venu pour un leadership sérieux qui évangélise Londres et s’attaque à des problèmes graves – et non à une politique ancienne et ratée.”

Dans une nouvelle attaque contre le plan du maire, M. Lesh a affirmé que tout contrôle sur les prix des loyers ne ferait que réduire la disponibilité des logements, dans un article écrit pour le Daily Telegraph.

En effet, une fois occupés, l’économiste a affirmé que les résidents ne quitteraient pas leurs propriétés, ce qui empêchait les jeunes familles de pénétrer sur le marché.

En raison de ces contrôles des loyers, il y aura moins de construction ou même de démolition de bâtiments.

À leur tour, les résidents occupant des propriétés pendant de longues périodes, les propriétaires auront moins de revenus et seront moins sous pression pour développer des propriétés.

JUST IN: Les Allemands furieux alors que l’accord est enfin signé – les entreprises jurent à SNUB UK

En utilisant l’exemple de Berlin, le chercheur a révélé comment la ville avait institué des plans similaires en 2014 avant qu’il ne soit jugé inconstitutionnel ce mois-ci.

En effet, au milieu des plans de M. Khan, environ 700 000 personnes ont quitté la ville au cours de la dernière année, ce qui a fait chuter les prix des loyers dans la capitale de 17%.

Comme l’a conclu M. Lesh: «Cela devrait servir de leçon importante: les loyers sont déterminés par l’offre et la demande.

«Quand il y aura à nouveau une population croissante dans la capitale, à la recherche du même nombre de propriétés, les prix augmenteront.

“La solution à ce problème est claire: construire plus de maisons.”

Le manifeste de M. Khan comprend également la construction de 10 000 nouveaux logements sociaux au cours des quatre prochaines années.

Cela fait partie de son objectif de construire 116 000 logements abordables pendant son mandat de maire.

Cependant, selon les chiffres acquis par le membre de l’Assemblée conservatrice Andrew Boff, seuls 35000 nouveaux logements abordables auraient été construits sur les progrès actuels d’ici 2026.

Ce projet aurait utilisé 4,82 milliards de livres sterling de subventions gouvernementales alors que seulement 56239 avaient été achevés en décembre 2020.

M. Boff a commenté: “Londres a un accord fantastique du gouvernement – nous avons reçu un tiers du budget des maisons abordables de l’Angleterre.

«C’est le travail du maire de proposer un plan pour transformer cet investissement en nouvelles maisons. Il n’a aucune excuse pour ne pas être ambitieux.

«Sous Sadiq Khan, la construction de maisons à l’hôtel de ville est devenue lente.

«Après cinq ans, il a démarré moins de la moitié des maisons qu’il a de l’argent pour construire.

“Ce n’est pas étonnant qu’il se dégonfle et réduit son plan de logement des deux tiers.”

Certains, cependant, ont affirmé que le Brexit et la pandémie avaient entraîné un ralentissement de la production de logements.

Le bureau de M. Khan a été contacté pour commentaires.