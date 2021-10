La nouvelle tentative du maire de Londres de « décoloniser » la capitale verra 25 000 £ de subventions pour les Londoniens qui souhaitent changer le nom de leur route. Sadiq Khan a dévoilé des subventions pour aider à changer les noms de rues offensants dans un programme destiné à «décoloniser» et à «diversifier» les noms de routes britanniques. Le chef de Reform UK, Richard Tice, a déclaré à Mike Graham de talkRADIO que les subventions n’étaient pas la bonne approche à adopter.

Il s’est plaint que Sadiq Khan lançait une campagne d’un million de livres sterling inspirée de Black Lives Matter, tout en « rendant la vie beaucoup plus difficile et plus chère pour les travailleurs décents ».

M. Tice a expliqué: « Sadiq Khan essaie de se débarrasser des noms de rue parfaitement bien qui existent depuis des décennies.

« Il peut y avoir des exemples isolés. Mais c’est comme les statues. Il a cette commission coûteuse pour se débarrasser de certaines statues.

« Vous pensez juste, pourquoi ? Célébrons les grands et nouveaux talents. Obtenez de nouvelles statues. Mais vous n’avez pas besoin de vous débarrasser des vieilles statues. »

JUST IN: Brexit: Boris pourrait être sur le point de faire un compromis avec l’UE sur le rôle de la CJCE

M. Tice a poursuivi: « Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas. Ils sont là pour apprendre. »

M. Graham a qualifié le nouveau fonds de « folie ».

M. Tice a poursuivi: « C’est le même Sadiq Khan qui essaie de rendre la vie beaucoup plus difficile et plus chère pour les gens de métier décents qui essaient de se rendre au travail.

« Ils paient une fortune si leur véhicule est trop vieux.

Le fonds Untold Stories fait partie de la Commission pour la diversité dans le domaine public, qui a été créée à la suite des manifestations de Black Lives Matter l’année dernière.

La Commission a été créée pour diversifier les œuvres d’art et la statuaire qui ont fait l’objet d’un examen minutieux pour commémorer des personnages liés à l’histoire de l’empire et de l’esclavage de la Grande-Bretagne.

M. Khan a déclaré: « La diversité de Londres est sa plus grande force, mais pendant trop longtemps, les statues, les noms de rues et les bâtiments de notre capitale n’ont montré qu’une perspective limitée sur l’histoire complexe de notre ville.

« Je suis déterminé à faire tout ce que je peux pour que notre domaine public présente une image plus complète de tous ceux qui ont fait de Londres la ville incroyable qu’elle est aujourd’hui. »

Le maire de Londres a souligné que l’objectif de la Commission pour la diversité dans le domaine public n’était pas de supprimer des statues, mais uniquement de « améliorer la compréhension du public ».

Les noms de rue liés à la traite négrière incluent Milligan Street à Tower Hamlets, du nom du marchand d’esclaves Robert Milligan, dont la statue voisine a été retirée de son socle l’année dernière.