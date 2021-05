Sadiq Khan réélu: Backlash voit des appels à lutter contre le fléau de la criminalité au couteau: “ RIP Londres! ” | UK | Nouvelles

La route de M. Khan vers la victoire n’était en aucun cas une promenade facile car le défi du candidat conservateur Shaun Bailey a dépassé les attentes. Mais le parti travailliste sortant a été contraint de s’appuyer sur les votes redistribués par les petits partis pour le voir au-delà de la ligne.

Sa réélection avec un mandat réduit laisse des souvenirs de son décompte de voix record de 2016 perdu depuis longtemps.

Il a remporté 55,2% contre 44,8% à M. Baileys, au grand désarroi des Londoniens en ligne.

M. Khan a été critiqué à plusieurs reprises pour les taux de criminalité dans la capitale, plus récemment par le journaliste Dan Wootton dans une chronique cinglante pour Mail Online.

Il a résumé le point de vue de beaucoup, écrivant: “La qualité de vie dans la plus grande ville du monde a été décimée ces cinq dernières années et il est impossible de crier au scandale plus quand on l’appelle Lawless London.”

Et ce sentiment a été repris par les résidents sur Twitter après avoir appris sa victoire vendredi.

L’un d’eux a écrit: «@SadiqKhan, s’il vous plaît, faites quelque chose contre les crimes violents maintenant.

“En tant que mère célibataire de deux garçons, vivant dans l’arrondissement de Lewisham, il ne se passe pas un jour où je ne crains pas qu’ils quittent ma maison et ne reviennent pas sains et saufs.”

Un autre a écrit: «RIP Londres, plus de morts sur les mains du crime au couteau. Vous ne serez jamais en forme pour le bureau, Londres est terminée.

Un autre a écrit: «Vous devez vous attaquer au crime au couteau dès que possible.»

Un autre a ajouté: «Commencez par faire quelque chose contre le crime au couteau, s’il vous plaît!

“Vous n’avez rien fait depuis trop longtemps.”

Un autre habitant de la ville a écrit: «S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites quelque chose contre la grande criminalité à Londres.

«Les criminels le font parce qu’ils n’ont pas peur des conséquences.

“Ramenez plus de commissariats de police dans nos villes et dans la rue. Faites de la ville sûre, une priorité.”

Un enseignant a écrit: «@SadiqKhan ne parle pas pour moi ni pour tous les jeunes élèves de mon école qui vivent dans la peur de la violence des gangs et des crimes commis au couteau.

“C’est un résultat très triste pour eux.”

Suite à la victoire plus proche que prévu, M. Khan a remercié les Londoniens pour leur soutien, en disant: «Merci Londres. C’est l’honneur absolu de ma vie de servir la ville que j’aime encore trois ans.

«Je ne négligerai aucun effort pour remettre notre ville sur pied.

«Un avenir meilleur est possible, et nous le livrerons ensemble.»

Il a ajouté: «Si vous avez voté pour moi, du fond du cœur, merci. Si vous ne l’avez pas fait, sachez que je n’ignorerai jamais votre voix, vos inquiétudes ou vos inquiétudes.

«Je serai toujours le maire de tous les Londoniens, travaillant pour améliorer la vie de chaque personne dans cette ville.»

Les sondeurs et les bookmakers ont vu M. Khan comme le favori tout au long de la campagne.

Le taux de participation a été plus faible que prévu à 42,2 pour cent.