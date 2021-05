Sadiq Khan réélu maire de Londres – mais l’ego a quitté CRUSHED avec un vote pire que prévu | Politique | Nouvelles

Les travaillistes étaient confiants d’une victoire facile dans la capitale, s’attendant à ce que M. Khan revienne à la mairie avec une augmentation du soutien aux électeurs. Le concours s’est terminé beaucoup plus près que prévu, le candidat conservateur Shaun Bailey surpassant les attentes.

L’équipe de campagne de M. Khan avait espéré pouvoir gagner plus de 50% des voix, remportant le concours au premier tour de scrutin – un exploit jamais réalisé à Londres.

En fin de compte, le parti travailliste sortant a été contraint de compter sur les votes redistribués par les petits partis pour le voir au-delà de la ligne.

Lors des premiers votes préférentiels, M. Khan a remporté une part de 40% contre 35% pour M. Bailey.

Lors du second tour, M. Khan a remporté 55% des voix, son challenger COnservatif ayant remporté 45%.

M. Bailey avait été largement radié par ses collègues conservateurs, les sondages à l’approche des élections suggérant que le candidat serait écrasé.

Cependant, alors que les résultats ont commencé à affluer, son équipe a été soutenue par les niveaux de soutien.

Les Londoniens des arrondissements tels que Ealing et Hillingdon, et Brent et Harrow, ont donné la majorité de leurs premiers votes de préférence à M. Khan en 2016, mais cette fois-ci, le candidat conservateur était le plus populaire.

Le taux de participation a été plus faible que prévu, le Parti travailliste attribuant en partie la baisse au résultat pire que prévu.

Plus à venir…