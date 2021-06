Sadiq Khan se donne une augmentation de salaire – combien sont payés nos politiciens ? | Politique | Nouvelles

Clap for the UK hun (Photo: Twitter @NewhamLondon/Instagram@biminibabes) Le gala du Met a peut-être été annulé cette année, mais cela n’a pas d’importance, car Bimini Bon Boulash se présente à son rendez-vous de vaccination dans la drague sur le thème des Trois Lions, c’est encore mieux. Désolé, Anna Wintour. Le finaliste de RuPaul’s Drag Race […] More