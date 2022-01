Sadiq Khan se heurte à Boris Johnson au sujet du projet de dépénalisation des drogues à Londres | Politique | Des nouvelles

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, 51 ans, prévoit de mettre fin aux poursuites contre les jeunes trouvés en possession de cannabis et de mettre en place un programme de conseil pour ceux trouvés avec des stupéfiants de classe B, a révélé le Telegraph. Les personnes âgées de moins de 25 ans à Lewisham, Bexley et Greenwich seront concernées par le nouveau programme, qui devrait être annoncé par M. Khan plus tard ce mois-ci.

Les policiers patrouillant dans les trois arrondissements auraient reçu l’ordre de ne pas arrêter les jeunes Londoniens pris avec du cannabis, de la kétamine et même du speed.

Mais cette décision semble mettre le maire en désaccord avec Boris Johnson, 57 ans, alors que le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait « intensifié » sa campagne contre les réseaux de lignes de comté et a même déclaré que les passeports pourraient être retirés de ceux pris avec la classe A substances.

M. Johnson a ajouté: « La drogue est un fléau pour notre société, alimentant la violence dans nos rues que les communautés à travers le pays sont obligées de subir.

« C’est pourquoi, pour réduire la criminalité et vraiment augmenter le niveau à travers le pays, nous devons intensifier nos efforts pour éliminer les gangs ignobles des comtés qui détruisent nos quartiers, exploitent les enfants et ruinent des vies.

« Soutenue par des investissements record, la stratégie que nous définissons s’attaquera à l’offre et brisera le modèle des lignes de comté qui voit les criminels profiter de la misère des gens.

« Ceux qui enfreignent la loi n’auront nulle part où se cacher. »

Les commentaires de M. Johnson sont intervenus après que le Sunday Times a rapporté que plusieurs des toilettes du Parlement présentaient des traces de consommation de cocaïne.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer, 59 ans, a également souligné la nécessité d’une action plus sévère contre la consommation de drogue au Royaume-Uni.

L’ancien directeur du Crown Prosecution Service a fait volte-face sur son soutien à la réforme de la drogue en octobre lorsqu’il a fait part de ses inquiétudes concernant les mesures prises en Écosse pour dépénaliser la possession de drogue.

Cependant, le rapport du Telegraph affirme que l’équipe de M. Khan à l’hôtel de ville a vu des recherches indiquant que le temps de la police métropolitaine pourrait être mieux dépensé pour lutter contre les crimes graves et violents plutôt que ceux en possession de substances de classe B.

M. Khan, qui a battu le challenger conservateur de 50 ans Shaun Bailey lors de l’élection très disputée du maire de Londres en 2021, a déclaré aux habitants de la capitale qu’il mettrait en place une commission sur les drogues pour examiner la loi sur le cannabis.

Écrivant dans son manifeste, l’ex-député de Tooting a déclaré : « Je vais créer une commission londonienne sur les drogues composée d’experts indépendants et de personnalités de premier plan dans les domaines de la justice pénale, de la santé publique, de la politique, des relations communautaires et du monde universitaire.

« La Commission rassemblera les dernières preuves de l’efficacité de nos lois sur les drogues, mais en mettant particulièrement l’accent sur le cannabis. »

Cependant, on pense que la décision proposée sera étendue pour couvrir la possession de toutes les drogues de classe B.