Safari 15.1 avec un design d’onglet classique désormais disponible pour macOS Big Sur et Catalina

Plus tôt cette semaine, Apple a ramené la conception des onglets Safari à un aspect plus traditionnel avec la sortie officielle de macOS Monterey. Désormais, la société rend cette mise à jour également disponible pour les utilisateurs de Mac exécutant macOS Big Sur et Catalina avec Safari 15.1.

Safari 15 a subi de multiples changements depuis son annonce en juin lors de la WWDC 2021, car plusieurs utilisateurs n’aimaient pas le nouveau design qui unifie la barre d’onglets avec la barre d’adresse. Apple a ensuite ajouté une option pour séparer les onglets de la barre d’adresse, mais cette disposition alternative était toujours considérée comme mauvaise par rapport aux versions précédentes de Safari.

La société a ensuite décidé de revenir complètement à Safari à la conception d’onglets classique pour les utilisateurs qui optent pour l’option « Séparé » dans les paramètres du navigateur Web. La nouvelle mise en page unifiée est toujours disponible et est activée par défaut.

Il y a quelques jours, Apple a publié une version bêta de Safari 15.1 avec la conception d’onglet classique en tant que mise à jour autonome pour les utilisateurs exécutant macOS Big Sur et Catalina. Maintenant, la mise à jour est officiellement disponible pour les utilisateurs qui n’ont pas encore mis à niveau vers macOS Monterey.

Pour installer la dernière version de Safari sur votre Mac, ouvrez l’application Préférences Système et cliquez sur l’option Mise à jour logicielle. L’option pour rétablir Safari à l’ancienne conception se trouve dans le menu Onglets des préférences de l’application.

