Safari 15.1 bêta maintenant disponible pour macOS Big Sur et macOS Catalina

Apple a lancé jeudi soir la première version bêta de Safari 15.1 pour macOS Big Sur et macOS Catalina aux développeurs à des fins de test. La version bêta de Safari 15.1 est également incluse dans la huitième version bêta de macOS Monterey ensemencée plus tôt cette semaine.



Les notes de version de la version bêta de Safari 15.1 sont en grande partie recyclées à partir de la version initiale de Safari 15, mais dans nos propres tests, la version bêta semble résoudre un problème où la mise en signet d’une page YouTube entraînerait le blocage du navigateur. Apple mettra probablement en œuvre des corrections de bogues supplémentaires au moment où Safari 15.1 sera rendu public, mais un problème avec le navigateur affichant les anciens onglets lors de sa réouverture ne semble pas encore être résolu.

La version bêta de Safari 15.1 peut être téléchargée à partir du site Web des développeurs Apple sur la page Plus de téléchargements lorsque vous êtes connecté. Pour installer la version bêta, les développeurs doivent exécuter les dernières versions de macOS Big Sur ou macOS Catalina, selon Apple.

Safari 15 propose des onglets repensés qui ont une apparence plus ronde et plus définie, des performances plus rapides, une sécurité améliorée, et plus encore. Le navigateur sera préinstallé sur macOS Monterey lorsque la mise à jour logicielle sera publiée plus tard cette année, et Apple a également rendu le navigateur disponible pour les utilisateurs de macOS Big Sur et macOS Catalina.

Meilleures histoires

Problèmes liés à Safari 15 : Navigateur de plantage des signets YouTube, certains sites Web ne se chargent pas sur macOS Catalina

macOS Monterey devrait sortir plus tard cette année avec Safari 15, avec de nouvelles fonctionnalités clés, notamment des onglets repensés, des onglets groupés, le basculement automatique des sites de HTTP vers un HTTPS plus sécurisé lorsqu’il est disponible, des performances plus rapides, une sécurité améliorée, etc. Apple a également publié Safari 15 pour macOS Big Sur et macOS Catalina la semaine dernière. Malheureusement, certains clients ont rencontré quelques problèmes…

Apple Seeds macOS Big Sur 11.6.1 Beta aux développeurs avec des correctifs de sécurité

Apple a lancé aujourd’hui une version bêta de macOS Big Sur 11.6.1 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour intervenant deux semaines après le lancement de macOS Big Sur 11.6. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système. D’après Apple…

Apple lance macOS Big Sur 11.6 avec des correctifs de sécurité

Apple a publié aujourd’hui macOS Big Sur 11.6, la sixième mise à jour majeure du système d’exploitation macOS Big Sur qui a été lancée pour la première fois en novembre 2020. macOS Big Sur 11.6 arrive un mois après la sortie de macOS Big Sur 11.5.2, une mise à jour de correction de bogues. La nouvelle mise à jour ‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌ 11.6 peut être téléchargée sur tous les Mac éligibles à l’aide de la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. …

Apple lance Safari 15 bêta pour macOS Catalina

Apple a publié une version bêta de Safari 15, distincte de Safari Technology Preview, pour macOS Catalina, avec la refonte de l’application qui accompagne macOS Monterey. La version bêta de Safari 15 a été repérée pour la première fois par ., mais contrairement aux informations selon lesquelles elle n’est disponible au téléchargement qu’à l’aide du programme AppleSeed via une invitation exclusive d’Apple, la version bêta est en fait ouverte à tous les utilisateurs avec un …

Apple Seeds présente la cinquième bêta de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la cinquième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs à des fins de test, la nouvelle version bêta étant disponible deux semaines après la sortie de la quatrième version bêta de macOS Big Sur 11.5. Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.5 à l’aide du mécanisme de mise à jour de logiciels dans les Préférences Système après avoir installé le profil approprié depuis Apple…

Apple Seeds présente la quatrième bêta de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la quatrième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Big Sur 11.5 destinée aux développeurs à des fins de test, la nouvelle version bêta arrivant deux semaines après la sortie de la troisième version bêta de macOS Big Sur 11.5. Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.5 à l’aide du mécanisme de mise à jour de logiciels dans les Préférences Système après avoir installé le profil approprié depuis Apple…

Apple Seeds lance la troisième bêta de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la troisième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs à des fins de test, la nouvelle version bêta étant disponible deux semaines après la sortie de la deuxième version bêta de macOS Big Sur 11.5. Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.5 à l’aide du mécanisme de mise à jour de logiciels dans les Préférences Système après avoir installé le profil approprié depuis Apple…

Apple Seeds présente la deuxième bêta de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Big Sur 11.5 aux développeurs à des fins de test, la nouvelle version bêta arrivant deux semaines après la sortie de la première version bêta de macOS Big Sur 11.5. Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.5 à l’aide du mécanisme de mise à jour de logiciels dans les Préférences Système après avoir installé le profil approprié depuis Apple…

Apple lance macOS Big Sur 11.5 avec des mises à jour de l’application Podcast et des corrections de bugs

Apple a publié aujourd’hui macOS Big Sur 11.5, la cinquième mise à jour majeure du système d’exploitation macOS Big Sur lancée en novembre 2020. macOS Big Sur 11.5 arrive deux mois après la sortie de macOS Big Sur 11.4. La nouvelle mise à jour ‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.5 peut être téléchargée gratuitement sur tous les Mac éligibles à l’aide de la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. macOS Big Sur…