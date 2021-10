Safari 15.1 beta ramène la conception d’onglets classique pour macOS Big Sur et Catalina

Avec la sortie de macOS Monterey RC lundi, Apple a apporté une autre mise à jour importante à Safari. Cette fois, la société a finalement ramené les onglets de Safari au design classique lorsque l’utilisateur choisit l’option « Séparer ». Les mêmes modifications sont désormais disponibles dans Safari 15.1 bêta pour macOS Big Sur et Catalina.

La mise à jour de Safari 15 a été annoncée pour la première fois avec macOS Monterey à la WWDC et a apporté des modifications assez controversées, car elle unifie le menu des onglets avec la barre d’adresse. Après plusieurs plaintes, Apple a ajouté une option pour séparer les onglets de la barre d’adresse, mais cette option était toujours différente de la façon dont les onglets fonctionnaient dans les versions précédentes de Safari.

Maintenant, Apple rétablit enfin cette option au même design d’onglet classique que celui de Safari 14 et des versions antérieures. La mise à jour a été déployée pour la première fois dans la version RC de macOS Monterey et est désormais disponible en version bêta autonome pour les utilisateurs de macOS Big Sur et Monterey, qui peuvent également passer à Safari 15.

Il convient de noter que si vous choisissez l’option « Compact » dans les paramètres de Safari, vous obtiendrez toujours la nouvelle interface Safari unifiée introduite à la WWDC 2021. Le changement d’aujourd’hui ne s’applique qu’à l’option « Séparé ». Un changement similaire a été apporté à la version RC d’iPadOS 15.1, qui a également été publiée plus tôt cette semaine.

Safari 15.1 bêta est disponible en téléchargement sur le site Web des développeurs Apple. Une version publique pour tous les utilisateurs est attendue la semaine prochaine avec la sortie officielle de macOS Monterey. Gardez à l’esprit que, contrairement à Safari Technology Preview, Safari bêta remplacera la version principale de l’application sur votre Mac.

