Safari 15 désormais disponible pour les utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina

Alors que macOS Monterey ne sortira que plus tard cette année, Apple a décidé de rendre Safari 15 disponible pour tous les utilisateurs de Mac exécutant macOS Big Sur et macOS Catalina. La mise à jour apporte la nouvelle conception controversée de l’onglet, qui a été critiquée par plusieurs utilisateurs au cours de la période bêta.

Safari 15 introduit une nouvelle expérience de navigation qui unifie la barre d’adresse avec la barre d’onglets. Pour y parvenir, plusieurs boutons ont été cachés de l’interface principale et la gestion des onglets a considérablement changé, ce qui a bouleversé de nombreux utilisateurs depuis l’annonce de la première version bêta de macOS Monterey en juin.

Après plusieurs plaintes, Apple a ramené l’ancienne interface Safari, qui est désormais disponible en tant que mise en page optionnelle pour les utilisateurs qui n’aimaient pas le nouveau design unifié. En plus de la nouvelle conception, Safari 15 est également livré avec des groupes d’onglets, des paramètres de page d’accueil synchronisés et des mises à jour de sécurité liées au protocole HTTPS.

Vous pouvez consulter les notes de version complètes ci-dessous :

Safari 15 offre des performances plus rapides, une sécurité améliorée et les nouvelles fonctionnalités suivantes :

• Les groupes d’onglets vous aident à enregistrer et à organiser vos onglets et à y accéder facilement sur tous les appareils

• Les onglets redessinés ont une apparence plus ronde et plus définie et prennent la couleur de

la page web

• L’option de barre d’onglets compacte affiche plus de votre page Web à l’écran

• La mise à niveau HTTPS fait passer automatiquement les sites de HTTP à HTTPS plus sécurisé lorsque

disponible