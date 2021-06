in

Apple a dévoilé un Safari totalement repensé avec macOS Monterey (idem pour iOS 15 et iPadOS 15). Les changements radicaux entraînent une certaine controverse alors que les premiers testeurs essaient la version bêta. Voyons ce qui a changé, les nouveautés et l’apparence et le fonctionnement de Safari dans macOS Monterey.

La première chose qui attire votre attention avec Safari dans macOS Monterey est une conception d’onglets remaniée et minimaliste qui fusionne la barre d’onglets avec la barre de recherche/d’outils en haut. C’est peut-être l’aspect qui a créé le plus de controverse dans la version bêta de Monterey jusqu’à présent. Mais pour l’instant, au moins, il est possible de revenir à la conception de l’onglet Big Sur Safari.

Cependant, il est difficile de savoir si le nouveau design sera facultatif au moment où Monterey sera officiellement lancé sur Mac à l’automne. Au-delà de cela, il existe de nouveaux groupes d’onglets, la nouvelle fonctionnalité Quick Note, les modifications de l’interface utilisateur et des boutons, etc.

Safari dans macOS Monterey : quoi de neuf et comment ça marche

Page de démarrage

La page de démarrage du nouveau Safari a à peu près la même apparence avec vos favoris en haut, suivis de Fréquentes visites, Rapport de confidentialité et Liste de lecture. Comme Safari à Big Sur, vous pouvez personnaliser l’image d’arrière-plan de votre page de démarrage avec quelques options incluses ou même la vôtre. Vous pouvez faire glisser pour réorganiser les différentes sections ou les activer/désactiver.

Mais la nouveauté de Safari pour macOS Monterey/iOS 15/iPadOS 15 est que les images d’arrière-plan se synchronisent automatiquement sur tous les appareils via iCloud. Vous avez également la nouvelle option “Utiliser la page de démarrage sur tous les appareils” et une case à cocher pour activer/désactiver les onglets iCloud pour la page de démarrage.

Vous pouvez vous diriger vers le coin inférieur droit pour personnaliser votre page de démarrage, y compris l’image d’arrière-plan.

Nouvel onglet/recherche/barre d’outils unifiés de Safari

D’accord, l’éléphant de la barre d’onglets dans la pièce. Par défaut, c’est très minime avec seulement quatre boutons : Barre latérale/Groupes d’onglets, précédent/suivant et nouvel onglet + icône (pas de bouton de partage ou même de rechargement de page dans la barre d’outils).

Tout comme Safari à Big Sur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit en haut pour personnaliser le nouvel onglet/recherche/barre d’outils unifié avec plus de boutons (ou dans la barre de menus, cliquez sur Affichage > Personnaliser la barre d’outils).

Voici un aperçu de ce qui est disponible :

Tout de la personnalisation de la barre d’outils Safari de Big Sur n’est pas disponible à Monterey. Très notamment, le bouton de partage pour partager, marquer et ajouter des pages Web à votre liste de lecture n’est plus disponible pour ajouter directement à la barre d’outils.

Au lieu de cela, il vit derrière le … icône dans l’URL/la barre de recherche. C’est également là que le bouton de rechargement de la page a été déplacé :

Utilisation d’onglets et de groupes d’onglets dans le nouveau Safari

Voici à quoi ressemble l’ouverture d’un nouvel onglet avec au moins une page Web déjà ouverte :

Et voici le nouveau Safari dans macOS Monterey avec 7 onglets :

Vous pouvez faire glisser les onglets ou l’URL/la barre de recherche vers la gauche pour épingler un onglet/ouvrir une page. Cependant, la mécanique semble un peu maladroite pour l’instant par rapport à Big Sur.

Avec le nouveau bouton Barre latérale/Groupes d’onglets, cliquez sur la flèche déroulante pour afficher les groupes d’onglets enregistrés ou en créer de nouveaux :

Création de notes rapides

Les notes rapides sont nouvelles pour macOS Monterey et iPadOS 15. Il existe plusieurs façons d’utiliser la fonctionnalité avec le nouveau Safari.

Vous pouvez cliquer sur l’icône à trois points dans la barre d’URL/de recherche > Créer une note rapide. Ou, lorsque vous mettez du texte en surbrillance sur une page Web et effectuez un clic droit, vous pouvez choisir Nouvelle note rapide ou Ajouter à la note rapide.

Safari dans la synthèse de macOS Monterey

Avez-vous testé le nouveau Safari dans macOS Monterey ? Ou avez-vous simplement regardé de plus près pendant la WWDC et une couverture comme celle-ci? Que pensez-vous des changements? Partagez vos impressions dans notre sondage et les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :