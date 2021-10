Safechaintoken remporte les listes Coinmarketcap et Coingecko après une prévente réussie

Safechaintoken (SCT) fait désormais partie des plateformes de tendances du marché des crypto-monnaies, Coinmarketcap et la liste Coingecko. Les investisseurs peuvent désormais acheter le jeton natif de la prochaine plateforme Safechainswap sur Pancakeswap à 0,00655 $. L’annonce a également indiqué qu’il y a maintenant plus de 2 500 $ de détenteurs de SCT et que son prix a augmenté de 300% depuis son événement de pré-vente.

La plateforme a également récemment démarré avec succès sa pré-vente et a atteint sa limite maximale de 250 BNB en seulement 8 minutes. Il a offert aux investisseurs potentiels la possibilité d’acquérir un jeton déflationniste avec un énorme potentiel de croissance. L’équipe Safechainswap a organisé l’événement sur la principale rampe de lancement de DeFi, DxSale. Selon DXSale, la collecte de fonds s’est déroulée sans heurts et en toute sécurité.

Le premier jeton utilitaire décentralisé

Le Safechaintoken est un token hyper-déflationniste avec une offre limitée. Essentiellement, la partie cruciale du protocole Safechainswap est son mécanisme d’enregistrement. La fonctionnalité assure la croissance de $ SCT grâce à une pression déflationniste. Avant le lancement du jeton, l’équipe a brûlé plus de 27 millions de dollars SCT sur l’offre totale de 250 millions. De plus, Safechainswap a mis 25 millions de dollars SCT dans un portefeuille à graver. Au fil du temps, les développeurs détruiront progressivement les jetons.

Safechainswap prévoit d’intégrer davantage de produits et de cas d’utilisation dans son écosystème. La demande pour votre jeton de service public pourrait augmenter en raison de la baisse de l’offre. Selon les développeurs de la plate-forme, les forces du marché derrière l’appréciation de la valeur du jeton attireront plus d’investisseurs au fil du temps et faciliteront l’appréciation.

Durabilité à long terme

Les détenteurs de SCT vont être les plus grands bénéficiaires de ce réseau. SCT a pour mission d’être durable sur le long terme. Au final, la mission est d’être complètement hyperdépendant.

SCT atteindra l’intégralité de l’attribut hyper-déflationniste en combinant le mécanisme de gravure de jetons et les options de récompense. Il a déjà brûlé environ 27 millions de jetons et prévoit de brûler 25 millions de jetons supplémentaires à l’avenir.

L’équipe SCT a l’intention de construire un prix plancher (support) solide qui encourage une croissance régulière du jeton. STC s’engage à assurer la durabilité des prix à long terme et à augmenter continuellement les prix de ses jetons.

SCT annonce des inscriptions sur les principales plateformes

Selon un récent Tweet, Safechaintoken (SCT) fait désormais partie des plateformes de tendances du marché des crypto-monnaies, Coinmarketcap et la liste Coingecko. Le jeton a été répertorié dans le CMC 12 heures après sa publication sur Pancakeswap. C’est une étape importante car la plupart des jetons prennent jusqu’à une semaine pour apparaître sur CMC, ce qui signifie que SCT a des signaux haussiers massifs.

Les investisseurs peuvent désormais acheter le jeton natif de la prochaine plateforme Safechainswap sur Pancakeswap à 0,00655 $. L’annonce a également indiqué qu’il y a maintenant plus de 2 500 $ de détenteurs de SCT et que son prix a augmenté de 300% depuis son événement de pré-vente.

Événements à venir pour SCT

Dans les événements à venir, l’intégration de l’échange Safechaintoken aura lieu au quatrième trimestre 2021. De plus, l’aube des NFT de Safechaintoken tombera au cours du premier trimestre de l’exercice 2022. Safechainswap fournira aux investisseurs une plate-forme indépendante où ils pourront échangez instantanément n’importe quel jeton.

De plus, ses développeurs promettent d’offrir une plate-forme facile à utiliser qui générera des transactions fluides avec des frais peu élevés. Ils ont également assuré aux investisseurs que la négociation de jetons sur Safechainswap est facile pour tout le monde, débutant ou expérimenté.