Safechaintoken ($ SCT) La prévente est prévue pour le 23 octobre chez DxSale

Safechaintoken ($ SCT), le jeton utilitaire natif de la prochaine plate-forme Safechainswap, aura sa pré-vente prévue le 23 octobre à 1500 UTC sur DxSale. Le projet est un DEX facile à utiliser qui compte désormais environ 27 244 votes sur Coinvote.

Avec Safechainswap, tout le monde peut facilement échanger des jetons sur Binance Smart Chain. L’échange offre de faibles coûts de transaction et est soutenu par son jeton utilitaire hyper-déflationniste, $ SCT, qui facilite de nombreux cas d’utilisation dans l’écosystème.

L’un des produits à venir est une application de pari et de culture Safechaintoken, permettant aux investisseurs de gagner plus de $ SCT et d’élargir leur portefeuille. La plate-forme construit également un marché NFT qui présentera des œuvres d’art numériques uniques d’artistes de premier plan. Les utilisateurs peuvent acheter et échanger ces NFT spéciaux sur le marché en utilisant $ SCT.

L’équipe créative et dévouée derrière ce projet a des années d’expérience dans les secteurs de la blockchain et de la Fintech. Ils s’efforcent d’ajouter plus de contrats et de cas d’utilisation à la plate-forme décentralisée.

L’intégration de Safechaintoken Swap aura lieu au quatrième trimestre 2021, offrant aux investisseurs une plate-forme indépendante où ils peuvent échanger instantanément n’importe quel jeton ou échanger NFT.

La prévente de Safechaintoken commence bientôt !

La prévente $ SCT devrait commencer le 23 octobre 2021, offrant aux investisseurs potentiels la possibilité d’acquérir un jeton déflationniste avec un énorme potentiel de croissance. L’équipe Safechainswap organisera l’événement sur la principale rampe de lancement de DeFi, DxSale, garantissant le bon déroulement de la collecte de fonds et en toute sécurité.

Les investisseurs intéressés peuvent participer à la prévente en utilisant des jetons BNB et obtenir leur part des 62 500 000 $ SCT proposés. La contribution maximale est plafonnée à 5 BNB (1 BNB = 250 000 $ SCT).

La plate-forme d’échange prévoit de soumettre son contrat intelligent à l’examen du principal auditeur de blockchain SolidProof pour assurer aux investisseurs que leurs fonds sont en sécurité. La société d’audit procédera également à une vérification KYC de l’équipe, augmentant encore la confiance de la communauté dans le projet.

Les participants à la prévente recevront le jeton à un tarif réduit. Une fois l’événement terminé, l’équipe annoncera la liste $ SCT sur les principales bourses telles que PancakeSwap, Coingecko, Binance et CoinMarketCap.

Rejoignez la prochaine prévente via ce lien et obtenez une gemme 1000x qui promet d’offrir le retour sur investissement le plus élevé possible.

Le premier jeton de service public décentralisé avec une offre décroissante

Safechaintoken est un jeton hyper-déflationniste avec peu d’offre. Le protocole Safechainswap exerce une pression déflationniste sur le $ SCT via son mécanisme de combustion qui est crucial pour assurer la croissance du token. L’équipe a brûlé plus de 27 millions de dollars SCT sur l’approvisionnement total de 250 millions avant le lancement du jeton. Ils ont également conservé 25 millions de dollars SCT dans un portefeuille brûlé; la plateforme prévoit de détruire ces jetons progressivement au fil du temps.

Alors que Safechainswap intègre davantage de produits et de cas d’utilisation dans son écosystème, la demande pour son jeton utilitaire pourrait probablement monter en flèche dans un contexte de baisse de l’offre. Les investisseurs espèrent que ces forces du marché faciliteront l’appréciation du jeton au fil du temps et attireront davantage d’investisseurs à l’avenir.

Gagnez plus avec Safechainswap !

En plus d’offrir aux utilisateurs une participation lucrative et des contrats agricoles qui génèrent des revenus passifs, Safechainswap donne également aux détenteurs de jetons la possibilité de gagner plus grâce à des temps forts statiques et à des cadeaux hebdomadaires.

Les contrats intelligents déduiront une taxe de 10% sur chaque transaction dans le protocole. 5% du montant ira aux détenteurs de $ SCT, tandis que les 5% restants permettront d’améliorer le fonds de liquidité du projet.

La communauté Safechainswap peut également gagner des récompenses grâce aux tirages hebdomadaires de jetons offerts aux membres les plus actifs. Les fondateurs du projet ont créé un portefeuille de récompenses pour détenir des fonds pour ces cadeaux de jetons communautaires. Certains fonds du portefeuille de récompenses serviront également à financer des concours de trading une fois que le $ SCT apparaîtra sur les bourses.

Pour plus d’informations sur Safechainswap, son jeton $ SCT natif et la prévente à venir, consultez les ressources ci-dessous :

