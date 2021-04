SafeMoon Crypto: 11 choses à savoir comme des prix SafeMoon 100% plus élevés

SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) continue de captiver les investisseurs, avec des prix SafeMoon en hausse de plus de 100% au cours des dernières 24 heures. Cependant, ce jeton est loin d’être un nom familier. Dans cet esprit, que devez-vous savoir sur le jeton SafeMoon maintenant?

Pour commencer, les investisseurs doivent savoir que SafeMoon est relativement nouveau. En fait, le jeton vient d’être lancé au premier trimestre de 2021 et ses abonnés bourdonnent autour des nouvelles de l’expansion. Cela signifie qu’il y a relativement peu d’informations disponibles sur le jeton et sa société blockchain sous-jacente. InvestorPlace a rassemblé quelques faits rapides sur la crypto brûlante.

Sans plus tarder, voici ce que vous devez savoir alors que les prix de SafeMoon montent en flèche:

Les investisseurs doivent noter que SafeMoon a été lancé le 8 mars 2021. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du jeton SafeMoon est de 0,00000578 $. Cela représente un gain de plus de 108% sur les dernières 24 heures. De plus, le volume des transactions de 48,6 millions de dollars représente également une augmentation de 100%. Surtout, SafeMoon affirme qu’il s’agit d’une start-up financière décentralisée qui souhaite résoudre les problèmes courants rencontrés dans d’autres crypto-monnaies. Cela se produit de la volatilité des prix et une tendance de certains investisseurs en crypto à ne pas détenir à long terme. Pour y remédier, SafeMoon pénalise les vendeurs avec des frais de transaction de 10%. La moitié de ces frais est redistribuée au reste des détenteurs de jetons. John Karony s’identifie comme le PDG de SafeMoon sur Twitter, où il publie sous @CptHodl. SafeMoon a été très actif sur Twitter depuis son lancement en mars 2021. Là, il a annoncé qu’il rendra bientôt son token disponible sur deux nouveaux échanges. Actuellement, les investisseurs peuvent y accéder sur WhiteBit, BitMart et PancakeSwap. Grâce à PancakeSwap, les utilisateurs doivent d’abord acheter BinanceCoin (CCC:BNB-USD), puis échangez-le. Les investisseurs doivent également noter que SafeMoon prévoit de lancer son propre SafeMoon Exchange. Il dit avoir recueilli 700 000 $ sur le million de dollars dont il a besoin pour ce faire.

Ce qu’il faut savoir sur SafeMoon dès maintenant

Alors, que devez-vous savoir d’autre lorsque les prix de SafeMoon augmentent? Et qu’est-ce qui rend cette crypto-monnaie intéressante?

À l’heure actuelle, il semble qu’il y ait beaucoup de choses avec lesquelles les investisseurs doivent adopter une approche attentiste. SafeMoon indique que dans les prochains trimestres, il lancera son SafeMoon Exchange, déploiera la fonctionnalité d’échange pour les jetons non fongibles (NFT) et lancera une application éducative. Au troisième trimestre, SafeMoon a annoncé qu’il commencerait à collecter des fonds pour des annonces sur des bourses plus connues telles que Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), Binance et Kraken. À l’heure actuelle, un inconvénient est que les jetons SafeMoon ne sont pas aussi accessibles que les autres altcoins populaires.

Une autre chose à noter est que les investisseurs ont des questions sur les informations clés de SafeMoon. SafeMoon utilise ses réseaux sociaux pour demander à CoinMarketCap de modifier ses statistiques de jetons. CoinMarketCap répertorie une capitalisation boursière entièrement diluée plus proche de 3 milliards de dollars, tandis que SafeMoon affirme que sa capitalisation boursière est plus proche de 5 milliards de dollars. Alors que les investisseurs attendent des informations claires sur le jeton, il est important d’aborder cette crypto brûlante avec prudence. Vous pouvez en savoir plus sur les attentes des analystes concernant les prévisions de prix SafeMoon ici.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.