SAFEMOON gagne 15,5% à 0,00000238 $ – Où acheter SAFEMOON ⋆ Crypto new media

Le marché de la cryptographie s’est effondré ces derniers jours. Cependant, cette tendance n’a pas empêché certains altcoins d’aller dans une tendance inverse et de faire des gains. Safemoon, l’une des pièces meme populaires, a défié les probabilités et réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures pour atteindre de nouveaux niveaux élevés.

Safemoon se négocie à 0,00000238 $ au moment de la rédaction après un gain de 15,5% en 24 heures.

Analyse des prix SAFEMOON

Le jeton n’a pas eu un mois heureux comme la majorité du marché de la cryptographie. Alors que la plupart des pièces ont généré des gains massifs au cours de cette période, safemoon n’a pas réussi à le faire et s’est plutôt consolidée aux niveaux précédents ou est passée à des niveaux inférieurs.

Actuellement, le marché au sens large est en baisse, étant donné que BTC se négocie à environ 46 000 $. Cependant, le jeton n’a pas imité cette baisse, et contrairement à ce que font les autres altcoins, la pièce est actuellement sur l’une des plus grandes hausses de ce mois.

Si la tendance haussière se poursuit, Safemoon pourrait réussir à dépasser la résistance plus élevée de 0,00000254 $. La pièce a été rejetée solidairement à ce niveau, et si elle parvient enfin à percer et à tenir, nous pourrions assister à une course haussière massive.

Il est possible que la lune de sécurité recule vers des niveaux bas, auquel cas le support inférieur de 0,00000186 $ pourrait être à nouveau testé. Actuellement, le soutien du marché n’est pas très fort, et si les acheteurs ne montrent pas de soutien pour la pièce meme, des reculs pourraient être enregistrés dans les prochains jours. Cependant, un fort soutien du marché à ce stade pourrait pousser les taureaux plus loin, et Safemoon pourrait retester 0,0000030 $.

La pièce a fait le buzz cette semaine sur crypto Twitter en raison du prochain portefeuille SAFEMOON. Le portefeuille safemoon est un projet sur lequel le PDG de la plateforme, John Karony, travaille depuis un certain temps après avoir annoncé son développement en juin. Le portefeuille peut également être utilisé pour stocker des dogecoins. Le portefeuille devrait être lancé dans trois jours.

Où acheter SAFEMOON

Si vous souhaitez acheter safemoon, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur les plateformes suivantes :

L’une des principales plates-formes où vous pouvez acheter Safemoon est eToro. eToro est une plate-forme d’échange fiable qui prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. eToro facture également des frais de trading et des commissions compétitifs.

Vous pouvez également acheter Safemoon auprès de BitMart. Il s’agit également d’une autre plate-forme de chiffrement de premier plan qui prend également en charge un large portefeuille de crypto-monnaies. BitMart est également l’une des principales plateformes d’échange et offre une liquidité élevée.

Vous cherchez à acheter ou à échanger Crypto maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec cette offre.