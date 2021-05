SafeMoon: La saga SafeMoon signifie plus de chaos cryptographique

Avec des reportages supplémentaires de Brenden Rearick

Le 20 avril SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) a dépassé Dogecoin (CCC:DOGE-USD) en tant que crypto-monnaie la plus recherchée au monde. Le jeton DeFi âgé d’un mois avait tous les ingrédients d’un succès d’évasion: un grand suivi des médias sociaux, une fonction qui pénalise les vendeurs et un retour rapide pour satisfaire même l’investisseur le plus exigeant. 10 000 $ investis dans SafeMoon en mars se seraient transformés en plus de 2 millions de dollars à la mi-avril.

Source: Shutterstock

Mais comme le dit le vieil adage, “vers le haut comme une fusée, vers le bas comme un bâton.” Comme plus Twitter (NYSE:TWTR) – les investisseurs se sont entassés, les prix se sont effondrés de manière inexplicable. En seulement deux semaines, 8 milliards de dollars d’argent des investisseurs ont disparu.

Cela n’a pas empêché les investisseurs de doubler. Le jeton ajoute encore près de 20000 nouveaux détenteurs par jour, et les parties prenantes actuelles sont plus stridentes que jamais. Pour ces croyants, SafeMoon a «plus de potentiel que Dogecoin». Les sceptiques sont tournés en dérision comme des marchands de «FUD» – semeurs de peur, d’incertitude et de doute.

Il est facile de rejeter ces taureaux SafeMoon comme des fanatiques ponctuels. La communauté semble presque avoir une vie propre.

Pourtant, les investisseurs de SafeMoon ne reflètent qu’une acceptation plus large de l’investissement «culte» – une notion popularisée par Tesla (NASDAQ:TSLA) et GameStop (NYSE:GME). Tout comme les théoriciens du complot, de nombreux investisseurs se joignent exclusivement à la communauté. Les bénéfices sont perçus comme une justification de ses croyances plutôt que comme le résultat d’une stratégie d’investissement logique.

Alors que l’influence des médias sociaux continue de croître, les investisseurs peuvent s’attendre à voir plus d’agitation comme SafeMoon. Parce que dans un monde où 1,5 million d’investisseurs peuvent croire en une crypto-monnaie «conçue uniquement pour attirer l’attention», les opérateurs intelligents n’auront aucun mal à trouver leurs prochaines marques.

Attention aux investisseurs. L’agitation cryptographique SafeMoon de 2021 n’est que le début des choses à venir.

La montée de SafeMoon

SafeMoon a commencé avec un principe intrigant. Plutôt que de permettre aux investisseurs de vendre librement leurs jetons, le protocole a institué une «taxe de sortie» de 10% sur les vendeurs potentiels. Non seulement cela réduirait les chances que les gens vendent lorsque les prix baissaient – un problème qui a longtemps troublé la communauté Dogecoin. Il redistribuerait également la moitié de la taxe de sortie aux détenteurs existants.

En théorie, le système récompenserait les détenteurs de SafeMoon à long terme aux dépens des mécréants (c’est-à-dire des vendeurs). Les crypto-monnaies comme Dogecoin tournent toute leur capitalisation boursière tous les quelques jours. À ce rythme, les investisseurs de SafeMoon doubleraient théoriquement leurs jetons chaque mois.

Parallèlement, le jeton DeFi a lancé une campagne de marketing astucieuse sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Ces messages de plus en plus élaborés visaient à susciter l’intérêt de la base. Avec un peu de chance, l’équipe marketing de SafeMoon pourrait amener sa communauté d’investisseurs à faire leur travail à leur place.

Le plan a fonctionné. Dans les six semaines suivant son lancement le 8 mars, le jeton avait rassemblé 100000 abonnés sur Twitter. À la fin du mois d’avril, SafeMoon atteindrait un niveau record, sous l’impulsion d’influenceurs de la star de YouTube Jake Paul à DJ Afrojack. Les joueurs de la NFL Damarious Randall et Sidney Jones IV ont également pesé.

Le côté obscur de la lune (sûre)

Pourtant, la montée de SafeMoon a également soulevé des sourcils. Le 21 avril, l’influenceur de crypto-monnaie Lark Davis a qualifié le nouveau jeton de Ponzi Scheme.

«SafeMoon vaut près de 7 milliards de dollars entièrement dilués», a noté M. Davis. «… Il semble que les escroqueries sont toujours les plus efficaces.»

Un jour plus tard, le chien de garde controversé de la crypto-monnaie War on Rugs a émis son premier avertissement sur la monnaie.

«Avis d’arnaque n ° 115 – SafeMoon. Raison: le propriétaire détient plus de 50% de la liquidité et refuse de le réparer. Il pouvait tirer des LP et vendre des jetons, créant ainsi une traction de tapis. Probabilité de perdre tous les fonds: Absolue “

Au centre de ces accusations se trouvaient les allégations de fraude et de fausse direction – des affirmations que les audits tiers du code de SafeMoon ont depuis justifiés.

Auto-traitant. Depuis mars, le compte officiel SafeMoon Deployer a envoyé des milliards de jetons SafeMoon à environ trois douzaines de comptes privés. Beaucoup de ces comptes ont continué à encaisser ces jetons pour des millions de dollars sur Binance.

Contrôle centralisé. Alors que la moitié des jetons de «taxe de sortie» de SafeMoon à 10% sont envoyés aux détenteurs existants, l’autre moitié va directement au propriétaire du contrat, une entité inconnue ayant un contrôle total sur le protocole du jeton. Le propriétaire «a également la permission de 1. changer l’adresse qui peut recevoir des jetons LP, 2. de verrouiller le contrat, 3. d’exclure / d’inclure des adresses des récompenses / frais», entre autres «sans obtenir le consensus de la communauté» selon un audit par un tiers.

Technologie déficiente. La base de code SafeMoon est basée à 96% sur un contrat antérieur, RFILIQ. SafeMoon inclut également les fautes d’orthographe et les fonctions douteuses qui figurent en bonne place dans le contrat parent.

Approvisionnement pratiquement illimité. Échange DeFi Binance a longtemps averti les investisseurs qu ‘«une offre maximale extrêmement importante, ou une adresse avec un pourcentage extrêmement important de l’offre… est un gros drapeau rouge.» SafeMoon a les deux. Son approvisionnement maximal de 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 jetons est à peu près égal au nombre d’atomes dans cent millions de galaxies, et ses plus grands comptes sont ceux financés lors du déploiement initial. (note: même en ignorant le portefeuille «brûlé», de nombreux jetons semblent toujours être sous le contrôle du développeur)

Graver un jeton inadéquat. L’équipe de direction de SafeMoon vante depuis longtemps sa capacité de «brûler» à réduire l’offre et à maintenir les prix. Mais depuis que le jeton a commencé à se négocier, seulement 0,4% des pièces ont été brûlées après le 15 mars. La définition de SafeMoon des «propriétaires actuels» pour la taxe de sortie de 5% semble également attribuée arbitrairement.

L’équipe SafeMoon a largement écarté ces préoccupations. Au lieu de cela, ils ont offert des raisons de leur confier les «clés du royaume».

“Les risques en ce qui concerne les” tirages au tapis “ou toute autre chose sont atténués du fait que chaque membre de SafeMoon serait sujet à des litiges et probablement à une peine de prison rapide”, a déclaré l’équipe au certificateur tiers de crypto-monnaie CertiK. «De plus, en dehors de la loi, nos vies sociales seraient en ruine et nous ne pourrions plus montrer nos visages en public, et encore moins trouver un autre emploi.»

Les investisseurs de SafeMoon, quant à eux, sont restés engagés. Les utilisateurs de Twitter continuent d’attaquer les vendeurs à découvert comme étant «désespérés», à la recherche d’un projet à détester et ciblant SafeMoon.

Le même mais différent.

Ce n’est pas la première fois que les investisseurs confient les clés du royaume à un parti autonome. Les investisseurs technologiques ont depuis longtemps acheté à contrecœur des actions dans des entreprises comme Facebook et Snap, où les fondateurs conservent une participation majoritaire. Les investisseurs en devises font également implicitement confiance aux gouvernements étrangers chaque fois qu’ils troquent contre une devise. Ces investisseurs font essentiellement confiance à ces partis autonomes pour faire ce qu’il faut.

Mais la montée en puissance des crypto-monnaies comme SafeMoon a porté cela à un nouveau niveau. Non seulement le développeur du jeton a un contrôle absolu sur la crypto-monnaie, mais cet individu est également entièrement anonyme: un fait que SafeMoon a annoncé sur son site Web avant de le supprimer discrètement plus tôt ce mois-ci.

L’anonymat du détenteur de clés de SafeMoon devrait troubler même l’investisseur de crypto-monnaie le plus impressionnable. Lorsque Satoshi Nakamoto, alors anonyme, a créé Bitcoin, il (ou elle) a laissé le protocole ouvert à la communauté pour qu’il le gère et le modifie. Nakamoto n’a aucun contrôle sur votre portefeuille Bitcoin aujourd’hui.

La gouvernance de SafeMoon, en revanche, ressemble à Big Brother of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four – un leader totalitaire qui reste pratiquement inconnu. L’équipe de direction maintient un profil élevé, mais le chef de file du jeton reste un mystère complet. C’est un récit qui devrait rappeler aux gens les théories du complot rendues possibles par la politique identitaire.

La politique d’identité se répand dans les actions de culte

Ce n’était qu’une question de temps avant que la politique identitaire ne se transforme en investissement. Pendant des années, les médias partisans ont facilité la recherche de preuves auto-confirmées pour les gens. Les internautes peuvent non seulement trouver des opinions alternatives en ligne. Ils peuvent également trouver des faits alternatifs.

Les mêmes forces sont désormais à l’œuvre dans l’investissement. Alors que les premières actions cultes comme Solyndra et Wonga ont eu du mal à dépasser leurs bases fanatiques fondamentales, les entreprises d’aujourd’hui peuvent utiliser les médias sociaux pour atteindre des millions de personnes.

Aujourd’hui, SafeMoon compte près d’un demi-million d’abonnés Twitter et 170000 abonnés Reddit pour soutenir leurs 1,5 million de titulaires de comptes. Sur une base de 30 jours, le jeton bat à la fois Dogecoin et Bitcoin en tant que crypto-monnaie la plus recherchée sur CoinMarketCap. La communauté SafeMoon a développé sa propre vie – une chambre d’écho d’investisseurs qui s’encouragent mutuellement à investir davantage.

Cependant, il y a des raisons pour lesquelles les investisseurs traditionnels devraient rester préoccupés.

Premièrement, ces investissements cultes peuvent rapidement perturber le marché au sens large. Lorsque les investisseurs de Reddit se sont regroupés pour le short squeeze de GameStop en janvier, ils ont mis à genoux au moins deux fonds spéculatifs de plusieurs milliards de dollars. Les investisseurs à l’esprit vif ont gagné des millions, tandis que les retardataires ont perdu.

Deuxièmement, le succès d’investissements mal gouvernés peut servir d’exemple aux acteurs ultérieurs. Les investisseurs devraient s’attendre à ce que davantage de pièces de contrôle centralisé augmentent sur les coattails de SafeMoon.

Et enfin, l’acceptation des actions cultes signale un changement plus large dans la prise de risque des investisseurs. Aujourd’hui, le ratio cours / bénéfice à long terme de 37,8, seulement 15% de moins que le pic dot-com de 2000.

Pris ensemble, les problèmes de SafeMoon ne sont pas seulement un incident isolé d’investisseurs rapides à la recherche d’un logement. Au lieu de cela, il s’agit d’un changement plus large de la mentalité des investisseurs où les actions deviennent une identité.

SafeMoon sur la Lune?

Pour les investisseurs actuels de SafeMoon, aucune dispute ne les convaincra jamais de vendre. Le mystérieux «râteau» du développeur ressemble plus à une cotisation qu’à un vol pur et simple pour ces personnes. Cela signifie que le prix de SafeMoon restera élevé bien plus longtemps que prévu.

Mais pour les nouveaux investisseurs, SafeMoon a de profondes leçons. Ceux qui cherchent à trouver le prochain SafeMoon ne manquent pas d’options:

SafeXI. «Protocole autonome de génération de rendement et de liquidité»

FairLunar. “Jeton de mème géré par la communauté”

Safeicarus. «Pour toujours une offre déflationniste. Nous avons brûlé 97% de l’offre totale après le lancement »

Protocole Triforce. «Récompense les détenteurs de jetons» en utilisant son «jeton déflationniste».

Les points communs? CoinMarketCap les a listés le même jour. Les investisseurs à la recherche d’autres alternatives ont PinkMoon, SafeMars, SafeEarth, Secured MoonRat, MoonShot, MoonStar, MoonToken et des centaines d’autres sosies.

Mais vous voulez vraiment devenir riche? Ensuite, créez vous-même une pièce.

Pourquoi perdre du temps à essayer de trouver le prochain SafeMoon alors que vous pouvez créer vous-même une crypto-monnaie de quadrillions de pièces avec un prix d’entrée de zéro dollar? Tout ce dont vous avez besoin est de copier-coller le code d’un jeton existant (comme l’a fait SafeMoon), de trouver un nom accrocheur et de commencer à en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Parce que dans une année où «Scamcoin», une pièce de plaisanterie faite par un TikToker, peut atteindre une valorisation de 70 millions de dollars en une heure (puis devenir une pièce de presque 1 milliard de dollars avant d’être fermée par son créateur), il n’y a pas de limite aux bénéfices les barons de la crypto peuvent faire.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.