SafeMoon, Shiba Inu et Dogecoin: la bulle cryptographique 2021 est là

Mercredi, Ethereum (CCC:ETH-USD), le co-fondateur Vitalik Buterin a fait don d’un milliard de dollars Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) crypto pour aider l’Inde à financer sa réponse Covid-19.

La chose étrange? Buterin n’a jamais acheté la pièce Shiba lui-même.

Au lieu de cela, la communauté Shiba lui avait offert la crypto comme une blague. En lui envoyant 50% des pièces en circulation, le bâillon est allé, la monnaie deviendrait immunisée contre un «tirage au tapis» où les parties prenantes détournant la pièce à des fins personnelles. Autres cryptos blagues – de Akita Inu (CCC:AKITA-USD) à Dogelon Mars (CCC:ELON-USD) – ont depuis fait de même.

À l’époque, les 505 billions de pièces Shiba valaient précisément 0 $, selon CoinMarketCap. Leur premier prix enregistré cinq mois plus tard – une somme princière de 0,0000000013 $ – aurait évalué les pièces de Buterin à seulement 560 000 $.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et ses pièces SHIB valent à elles seules bien plus de 9 milliards de dollars. Ses autres avoirs en ajoutent plusieurs milliards de plus.

Déjà en 2021, les crypto-monnaies sont devenues l’une des manies financières les plus étranges de l’histoire de l’humanité. Depuis janvier, les monnaies numériques ont ajouté plus de 1,3 billion de dollars en capitalisation boursière, avec une croissance bien plus rapide que la Nasdaq bulle de 1999. Les commerçants ont acheté et vendu des milliards de dollars en crypto-monnaie au cours des cinq premiers mois de cette année, soit encore plus que les Américains dépensent chaque année pour le logement.

Au fur et à mesure que les institutions financières commencent à sauter dans le giron, les choses deviendront plus étranges. Tout comme les géants des médias de 1999, le secteur bancaire américain de 2021 a commencé à se précipiter dans un secteur de peur de passer à côté. Chaque fois que les banques se sont heurtées à une industrie qu’elles ne comprennent pas tout à fait, les résultats ont toujours été les mêmes: les historiens regardent en arrière et se demandent: «Que diable pensaient ces crétins?»

La bulle cryptographique 2021: les échos de 1999

Jusqu’à présent, la montée des crypto-monnaies a suivi le même schéma que la plupart des bulles d’actifs:

Un grain de vérité émerge (l’idée que les crypto-monnaies peuvent aider à graisser les rouages ​​de la finance). Lorsque les joueurs dominants gagnent (c.-à-d. Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum augmentent), le grain de vérité initial est poussé à l’extrême (l’idée que toutes les crypto-monnaies doivent gagner). La bulle éclate, laissant les spéculateurs avec de lourdes pertes.

La bulle technologique de 1999 a suivi cet arc jusqu’au bout. Par exemple, en 1999, une étude de l’Université de Pennsylvanie dénombrait pas moins de 1 500 places de marché en ligne, alors que les entreprises s’efforçaient de rejoindre la révolution Internet. Anciennes entreprises comme Mattel (NASDAQ:TAPIS) et Time Warner (maintenant détenue par AT&T (NYSE:T)) a ensuite dépensé des milliards en achetant ces moonshots technologiques non rentables.

Mais la manne n’a pas duré.

En 2004, seuls 31 avaient survécu. Parmi celles-ci, une seule société ouverte – 1-800Contacts – a terminé avec un prix supérieur à son introduction en bourse. Le reste passerait des années à récupérer les cours perdus des actions. (Cela prendrait Amazon (NASDAQ:AMZN) près d’une décennie pour sortir de sa fourchette de 90 $.)

Quant aux anciennes entreprises qui ont acheté par peur? Time Warner réduirait finalement 97% de la valeur d’AOL, tandis que Mattel vendrait The Learning Company pour «27 millions de dollars catastrophiques».

Les imbéciles se précipitent

Les banques traditionnelles ont déjà commencé à ressentir les échos de 1999. Tout comme la montée en puissance des entreprises de médias numériques, les monnaies numériques représentent aujourd’hui une menace existentielle pour les acteurs existants. Chaque dollar de dépôts perdu au profit du Bitcoin ou des monnaies numériques de la banque centrale signifie moins disponible pour les prêts.

Beaucoup pointent vers Facebook (NASDAQ:FB) La Balance en tant que «moment Spoutnik» pour les banques. Si une entreprise de technologie pouvait émettre une devise, pourquoi les clients auraient-ils besoin de banques commerciales?

En réponse, les banques de renforts se sont précipitées pour développer des plates-formes cryptographiques internes. Ceux qui n’en ont pas les moyens ont commencé à se lancer dans des acquisitions à la place. Selon PwC, un cabinet de conseil mondial, la conclusion d’accords cryptographiques a déjà doublé en 2020 pour atteindre 1,1 milliard de dollars – un chiffre mineur mais en croissance rapide.

Maintenant, 2021 s’est avéré encore plus étrange. Cette semaine, l’Andreessen Horowitz a soutenu Prix ​​de l’ordinateur Internet (CCC:ICP-USD) a rapidement atteint une valorisation de 45 milliards de dollars. Aujourd’hui, il s’agit de la neuvième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière. Peu de développeurs soutiennent la nouvelle devise, mais son équipe étoilée a suffi aux investisseurs.

Cette fois, c’est pire: la montée de ScamCoin

Il n’est pas surprenant que la bulle cryptographique de 2021 se soit gonflée beaucoup plus rapidement que celle de 1999. Contrairement aux entreprises point-com, un programmeur qualifié peut créer une nouvelle crypto-monnaie en quelques minutes.

De nombreux jetons sur l’Ethereum ou Binance (CCC:BNB-USD) la blockchain ne se soucie même pas de l’innovation – des pièces comme SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) copiez leur code directement à partir des jetons existants. CoinMarketCap compte désormais plus de 5000 devises numériques différentes. L’ajout des contrats de jetons d’Ethereum et de Binance met ce chiffre bien au-dessus de 700000.

En avril, un TIC Tac créateur a fait une pièce appelée «SCAM» pour mettre en évidence les absurdités de ces imitateurs. “Je viens de faire la pièce comme une blague”, a déclaré Andre Lewis.

Internet a eu le dernier mot, envoyant la pièce à une valorisation de 70 millions de dollars en une heure. En quatre jours, le jeton atteindrait une valeur maximale de près de 12 milliards de dollars avant que Lewis ne ferme l’ensemble du projet.

Comment est-ce arrivé? Dans leur empressement à adopter les monnaies numériques, les investisseurs institutionnels ont créé une aura de légitimité autour des crypto-monnaies. Aujourd’hui, des entreprises de JPMorgan à Citibank publient des rapports élogieux sur des objectifs de prix à six chiffres pour Bitcoin.

Cela signifie que les crypto-monnaies légitimes comme Ethereum se négocient désormais avec des blagues comme Shiba Inu. À mesure que de plus en plus de crypto-monnaies rejoindront le giron, il deviendra de plus en plus difficile de les distinguer.

Est-ce que n’importe quelle crypto gagnera?

Dans une certaine mesure, toutes les crypto-monnaies servent essentiellement le même objectif: aider les investisseurs à enregistrer les transactions monétaires et réelles. Ethereum et ses concurrents «Ethereum killer» – comme Cardano (CCC:ADA-USD) et À pois (CCC:DOT-USD) – suivre les éléments non fongibles dans le monde réel. Pendant ce temps, Bitcoin et ses concurrents aiment Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Litecoin (CCC:LTC-USD) agissent comme des réserves de valeur numérique.

Cela signifie que le taux de survie des cryptos sera probablement inférieur à celui observé par les entreprises de commerce électronique de 1999. Lorsque des pièces comme Litecoin et Dogecoin n’ont pratiquement aucune différenciation technologique, il n’y a aucune raison pratique pour que les deux existent.

Comme les bulles passées, les investisseurs particuliers seront les premiers à perdre. Des devises comme Dogecoin, SafeMoon et Shiba Inu ont déjà perdu des milliards de traders d’un sommet à l’autre. Copieurs comme Dogelon Mars, SafeMars (CCC:SAFEMARS-USD), et Akita Inu maintiendra probablement ces cycles d’expansion-récession miniatures.

Mais les investisseurs institutionnels finiront par gonfler la bulle dans son ensemble jusqu’à un point de rupture. De la crise de l’épargne et des prêts (S&L) des années 1980 à la manne adossée à des prêts hypothécaires du milieu des années 2000, les institutions financières ont une longue histoire de pousser les bonnes idées à des extrêmes terribles. Juste comme un Citigroup (NYSE:C) a déclaré en 2007, “tant que la musique joue, vous devez vous lever et danser.”

À court terme, cela signifie que Bitcoin et ses homologues altcoin de premier ordre continueront de voir leurs valeurs gonfler. Les institutions financières semblent déterminées à suivre le rythme des banques centrales et des entreprises technologiques dans l’adoption des monnaies numériques.

À plus long terme, cependant, la plupart des crypto-monnaies imploseront. À l’instar des concurrents d’Amazon qui ont fait faillite, la plupart des 700 000 jetons actuels disparaîtront. Tout comme la bulle de 1999, nous regarderons en arrière en 2021 – une année où des milliards de Dogecoin reposaient sur une seule performance SNL – et nous nous demanderons «à quoi pensaient ces crétins?

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.