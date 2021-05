SafeNet vient de lancer son token sur le réseau Binance Chain BSC

Compartir

QU’EST-CE QUE SAFENET?

L’écosystème de paiement décentralisé pour le commerce électronique.

SafeNet est une crypto-monnaie décentralisée super déflationniste. Super déflationniste signifie que l’offre est constamment en déclin. Chaque fois qu’une transaction a lieu, 5% de celle-ci est retirée. 3% de toutes les transactions sont autobloquées au sein du fournisseur de liquidité sur PancakeSwap et 2% sont distribuées à tous les détenteurs de SafeNet.

Nous avons pour mission de fournir des solutions de bout en bout pour le marché du commerce électronique, la carte de crypto-monnaie Touch & Pay, le paiement en ligne de crypto-monnaie et le système de récompenses unifié alimenté par la chaîne intelligente Binance.

La propriété du contrat sera abandonnée à l’issue de la prévente. Cela signifie que le code ne peut être modifié par personne.

WIDGET PLUG AND PLAY

Concevez et implémentez le widget en ligne SafeNet Pay qui peut être plug and play sur n’importe quel site Web

CASHBACK

Les récompenses facilement échangeables et les remises en argent rapides encourageront les clients à utiliser la carte SafeNet pour tous leurs besoins d’achat.

FACILE À UTILISER

Des interfaces utilisateur intuitives qui donnent à l’utilisateur le sentiment d’être une seconde nature, ignorant ainsi la technologie de pointe qui conduit les achats et le système de récompense.

ADOPTION PAR LES ENTREPRISES

Des ressources dédiées et spécialisées dédiées à l’intégration des marchands et aidant à garantir le succès de toutes les campagnes clients.

AUGMENTER

Assistance spécifique dans la gestion des campagnes pour aider les clients à maximiser les taux d’adoption.

Si vous êtes intéressé par ce jeton, vous pouvez maintenant ACHETER SUR PANCAKESWAP