SafePal, Bifrost et Request Network montent en flèche après que le prix du Bitcoin a atteint 59 000 $

Bitcoin (BTC) a commencé le nouveau mois en force et la hausse du 1er décembre à 59 053 $ suggère que les taureaux commencent à dissiper les craintes suscitées par les pourparlers de réduction des effectifs de la Fed et l’émergence d’une nouvelle souche de COVID-19.

Les altcoins ont également vu leurs prix monter en flèche et les premiers espoirs d’un éventuel « rassemblement du Père Noël » circulent sur la crypto Twitter.

Les 7 principales devises avec la variation de prix la plus élevée en 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus grands gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Request Network (REQ), Bifrost (BFC) et SafePal (SFP).

Les transactions du réseau de demandes ont atteint un niveau record

Request Network (REQ) est un système de paiement décentralisé basé sur Ethereum qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fonds via des canaux sécurisés sans avoir besoin d’un intermédiaire.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour REQ le 28 novembre, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation.

Score VORTECS™ (vert) vs prix REQ. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour REQ est passé à la zone verte le 28 novembre et a culminé à 81 environ 57 heures avant que le prix n’augmente de 98% le jour suivant.

Le rebond du prix de REQ survient alors que l’activité du réseau augmente et que le nombre de transactions a augmenté de 32 % en novembre. Le décompte actuel a le décompte des transactions de 46,34 % au cours des 30 derniers jours et de 67,32 % au cours des 90 derniers jours.

Bifrost lance ChainRunner Q

Bifrost (BFC) est une plate-forme middleware multi-chaînes qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (DApps) capables de fonctionner sur plusieurs protocoles.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,35 $ dans les premières heures de négociation le 1er décembre, le prix du BFC a augmenté de 56,84% pour atteindre un sommet intrajournalier de 0,556 $, déjà que son volume de négociation sur 24 heures a dépassé 130 millions de dollars.

Graphique BFC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La hausse du prix de BFC intervient alors que le protocole Bifrost a lancé son protocole ChainRunner Q tant attendu, qui donne aux utilisateurs l’accès à des stratégies de finance décentralisée (DeFi) prédéfinies, ainsi que la possibilité de déposer, emprunter, transférer, acheter et prendre. profiter de vos avoirs en crypto-monnaie.

SafePal ajoute la prise en charge de neuf nouvelles blockchains

SafePal (SFP) est un portefeuille de crypto-monnaie qui offre des options matérielles et logicielles aux investisseurs qui possèdent des actifs de l’écosystème Ethereum, Binance Smart Chain et Tron.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour le SFP le 29 novembre, avant la récente flambée des prix.

Score VORTECS™ (vert) vs prix SFP. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour SFP a atteint la zone verte le 29 novembre et a culminé à 81 environ 41 heures avant que le prix ne grimpe de 38% le jour suivant.

La hausse des prix de SFP fait suite à l’annonce que le projet a ajouté la prise en charge de Cardano, Nervos Network, Fantom, Avalanche, HECO Chain, Boba Network, Arbitrum et Optimism.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2,67 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,2%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.