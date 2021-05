SAG-AFTRA et AFM distribuent un montant record de 70 millions de dollars via le fonds IPRD

L’American Federation of Musicians (AFM) et la SAG-AFTRA ont distribué un montant record de 70 millions de dollars à des artistes non représentés via leur Intellectual Property Rights Distribution Fund (IPRDF).

AFM et SAG-AFTRA ont dévoilé la distribution de 70 millions de dollars aujourd’hui, via une version officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Au début du mois de mai de l’année dernière, les entités ont révélé que l’IPRDF à but non lucratif – qui perçoit et distribue des redevances pour les titres «diffusés à la radio par satellite, en streaming non interactif et dans d’autres formats numériques au niveau national et international» – avait fourni 62 millions de dollars à des non -interprètes en vedette, y compris des chanteurs de fond et des musiciens de session.

À l’époque, il s’agissait de la plus grande somme que l’IPRDF avait distribuée depuis ses débuts en 2008. De plus, la nouvelle distribution record de 70 millions de dollars a fait passer le versement cumulatif du Fonds au-delà du demi-milliard de dollars.

Le communiqué concis de l’AFM et du SAG-AFTRA note également qu ‘«il est de plus en plus difficile d’identifier, de localiser et de payer les bonnes personnes» les redevances, en plus de présenter des déclarations de soutien au Fonds du chanteur Kudisan Kai (qui a travaillé avec des artistes comme Elton John ) ainsi que Alvin Chea de Take 6.

Abordant le jalon de la distribution dans un communiqué, le COO de l’IPRDF, Sidney Kibodeaux White, a déclaré: «Compte tenu de l’énorme impact que la pandémie a eu sur la capacité de gagner sa vie à la fois des instrumentistes et des chanteurs, nous sommes ravis de pouvoir aider les artistes non représentés en percevoir et distribuer les revenus de redevances qu’ils ne savent peut-être pas qu’ils ont le droit de recevoir.

«Chaque année, nous avons pu collecter plus de revenus au nom de nos participants. Cette année, le Fonds a établi un record avec plus de 70 millions de dollars de redevances distribuées. Nous voulons encourager les participants potentiels à visiter le site Web pour plus d’informations », a conclu le gestionnaire de longue date des enregistrements sonores du SAG-AFTRA, qui a commencé à occuper le poste de directeur de l’exploitation du Fonds en septembre 2018.

Il existe de nombreuses preuves de la perturbation sans précédent – financière et autre – que la pandémie COVID-19 a provoquée dans l’espace musical, mais les preuves suggèrent que le retour du divertissement basé sur la foule (ainsi que des horaires et des pratiques d’enregistrement normaux) arrivera plus tôt plutôt que plus tard.

Par exemple, Travis Scott a annoncé cette semaine qu’il prévoyait de ramener son Astroworld Festival à Houston en novembre – bien que pendant deux jours au lieu de l’habituel. Et bien que le rappeur et entrepreneur soit le seul acte confirmé du festival à ce jour, les fans ont acheté les 100000 billets d’Astroworld 2021 en moins d’une heure après leur mise en vente plus tôt dans la journée.

Enfin, l’industrie britannique du concert à la fin du mois dernier a exprimé un soutien sans faille aux passeports vaccinaux COVID-19 – bien qu’avec quelques mises en garde – et 5000 personnes sans masque et non socialement éloignées ont récemment assisté à un concert à Liverpool dans le cadre d’une enquête sur la transmissibilité du bogue lors de grands événements.