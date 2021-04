SAG Awards 2021: quelle chaîne? À quelle heure?

. Tout ce que vous devez savoir sur les 27e SAG Awards.

Ce soir, c’est les SAG Awards 2021, l’importante cérémonie de remise des prix qui honore les meilleurs de l’industrie du cinéma et de la télévision. L’événement sera diffusé sur TBS et TNT à partir de 21 h HE.

Billboard a révélé que la 27e édition des SAG Awards ne comportera pas de tapis rouge ni d’hôte de gala comme les années précédentes.

En raison de la pandémie COVID-19, la cérémonie des SAG Awards 2021 aura un nouveau format qui se concentrera sur la carrière artistique des nominés avec un segment spécial appelé «Je suis acteur», où les stars offriront des interviews amusantes qui l’air tout au long de l’émission d’une heure.

Les lauréats des quinze catégories des SAG Awards 2021 pourraient recevoir virtuellement leurs récompenses, comme cela a été fait lors d’autres cérémonies de remise de prix dans le but de sensibiliser à l’importance de se conformer au confinement dans le cadre de la propagation rapide du COVID-19.

Des productions telles que «The Crown», «Schitt’s Creek» et «Ozark» sont en tête de liste des nominés dans les catégories télévisuelles aux SAG Awards de cette année. Alors que les catégories de films sont nominées pour des projets tels que « Ma Rainey’s Black Bottom » et « Minari ».

Le regretté acteur Chadwick Boseman a remporté un total de quatre nominations pour ses performances exceptionnelles dans «Ma Rainey’s Black Bottom» et «Da 5 Bloods».

Voici ce que vous devez savoir sur les SAG Awards 2021:

DATE DE TRANSMISSION: Dimanche 4 avril 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 21 h 00, heure de l’Est

O L’ÉVÉNEMENT SE TIENDRA: L’événement aura lieu au Shrine Auditorium à Los Angeles, en Californie. Cependant, il est possible que la plupart des célébrités soient présentes pratiquement à la suite de la pandémie de COVID-19.

CANAL DE TRANSMISSION: L’émission est diffusée sur TBS et TNT. Vérifiez auprès de votre fournisseur de télévision local (FIOS, Optimum ou Time Warner) pour savoir quelle chaîne TBS et TNT ils ont dans votre région.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL: La cérémonie de la 27e édition des SAG Awards n’aura pas de présentateur officiel comme les années précédentes.

La dernière personne à avoir accueilli l’important gala de remise des prix était l’actrice américaine Megan Mullally en 2019. Depuis, le gala a opté pour un format sans chauffeur désigné.

PRODUCTIONS AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE NOMINATIONS: «The Crown», «Schitt’s Creek» et «Ozark», «Ma Rainey’s Black Bottom» et «Da 5 Bloods» sont en tête de liste des nominés pour les SAG Awards 2021.

TAPIS ROUGE: Il est un fait que l’édition de cette année des SAG Awards n’aura pas de tapis rouge au milieu des protocoles de sécurité stricts qui sont mis en œuvre pour célébrer la cérémonie de remise des prix au milieu de la pandémie COVID-19.

HEURE DE LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT: Les SAG Awards 2021 devraient durer une heure à l’antenne sur les écrans de TBS et TNT avec une émission spéciale qui proposera des interviews exclusives des célébrités nominées dans les treize catégories, ainsi que des discours d’acceptation émotionnelle des différents lauréats.

