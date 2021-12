Saga Chris Cuomo: Don Lemon de CNN ignore le licenciement de sa meilleure amie en disgrâce

Le présentateur de CNN, Don Lemon, n’a offert aucune reconnaissance à son meilleur ami tombé aux heures de grande écoute, Chris Cuomo, qui a été licencié samedi après que le réseau a appris une nouvelle allégation d’inconduite sexuelle contre lui.

Lemon et Cuomo étaient célèbres ensemble à l’antenne lors de leurs transferts nocturnes, qui ont pris fin brusquement la semaine dernière lorsque CNN a annoncé qu’elle avait suspendu l’hôte de « Cuomo Prime Time » pour son implication dans les scandales de son frère.

Lundi, Lemon semblait être déjà passé à autre chose, faisant un transfert amical avec l’animateur de CNN Michael Smerconish, qui remplit le créneau horaire vacant de Cuomo pour la semaine, désormais surnommé « CNN ce soir ».

Après le transfert, Lemon n’a fait aucune mention de Cuomo dans ses deux heures de programmation.

L’approche de Lemon (ou son absence) vis-à-vis du drame de Cuomo lundi était tout à fait le contraire de celle qu’il avait eue il y a une semaine à la suite des révélations accablantes du bureau du procureur général de New York.

Après que Cuomo ait passé l’heure à éviter la controverse, Lemon a offert à son collègue une forte approbation de son personnage.

« Je suis reconnaissant pour votre amitié et votre amour », a déclaré Lemon à Cuomo. « Je pense que tu es fantastique, l’une des personnes les plus gentilles que je connaisse sur cette planète. »

« Voilà. Je pensais chaque mot », a ajouté Lemon.

Il ne savait pas que ce serait le dernier transfert en direct avec Cuomo.

Au cours de leurs transferts, Lemon et Cuomo parlaient des derniers titres et s’offraient fréquemment des mots d’affection. Leur amitié amicale à l’antenne a même inspiré leur podcast hebdomadaire « Handoff », qui est vraisemblablement interrompu.

CNN a annoncé samedi avoir licencié « immédiatement » Cuomo, qui avait déjà été suspendu pour une durée indéterminée pour son implication dans les scandales de son frère, après que CNN a appris des « informations supplémentaires » qui ont accéléré le licenciement de Cuomo.

L’animateur de « Sources fiables » Brian Stelter a confirmé dimanche que les « informations supplémentaires » auxquelles CNN avait fait référence étaient une allégation d’inconduite sexuelle qui a été portée à l’attention du réseau par l’avocate de l’accusateur, Debra Katz.

Selon Katz, son client est un « ancien collègue junior » d’un autre réseau, qui, selon Stelter, était ABC News. Cuomo avait travaillé chez ABC News de 2006 à 2013 avant de rejoindre CNN. Cuomo a nié les nouvelles allégations.

Notamment, Katz représente également Charlotte Bennett, la deuxième femme à accuser le gouverneur de New York maintenant déchu Andrew Cuomo de harcèlement sexuel.

La jeune Cuomo avait déjà été accusée de harcèlement sexuel par la productrice de télévision vétéran Shelley Ross, qui s’est manifestée en septembre dans un essai invité du New York Times alléguant que Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un événement en 2005 alors qu’elles travaillaient toutes les deux à ABC News. Ross a fourni une copie de l’e-mail que Cuomo lui a envoyé à l’époque pour s’excuser pour ses actions.

La star déchue de CNN a également annoncé lundi qu’il mettait fin à son émission de radio sur SiriusXM.

Le début de la fin pour Chris Cuomo à CNN a commencé lundi lorsque le bureau du procureur général de New York a publié des documents de son enquête sur le harcèlement sexuel contre le gouverneur démocrate évincé Andrew Cuomo, révélant que le présentateur était beaucoup plus impliqué dans l’aide à son frère qu’il ne l’a reconnu publiquement.

Les transcriptions de son entretien avec les enquêteurs montrent que la star de CNN admet qu’il contacterait des sources médiatiques pour connaître les nouveaux accusateurs qui ne se sont pas encore manifestés publiquement.

« Quand on me le demandait, je contactais des sources, d’autres journalistes, pour voir s’ils avaient entendu parler de quelqu’un d’autre », a déclaré Cuomo aux enquêteurs.

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

L’aveu de Cuomo contredit ce qu’il a dit aux téléspectateurs de CNN en août lorsqu’il a affirmé: « Je n’ai jamais appelé la presse au sujet de la situation de mon frère. »

Trois jours après que le New York Times a révélé l’histoire d’Anna Ruch, qui a allégué que le gouverneur l’avait harcelée sexuellement lors d’une réception de mariage en 2019, le présentateur de CNN a envoyé un texto à Melissa DeRosa, assistante de Cuomo, « J’ai une piste sur la fille du mariage. »

Chris Cuomo de CNN a joué une comédie d’accessoires avec son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un segment largement diffusé en 2020. .

Dans un autre échange, DeRosa a envoyé un texto à Cuomo, « Rumeur circulant de la part de politiciens 1-2 personnes supplémentaires sortiront demain », puis lui demandant « Pouvez-vous vérifier vos sources? »

Cuomo a répondu « à ce sujet », écrivant plus tard « Personne n’a encore entendu cela. »

L’animateur de « Cuomo Prime Time » s’est fouillé dans les progrès du reportage de Ronan Farrow sur son frère et l’a relayé au cercle restreint du gouverneur.

Il a admis avoir contacté des collègues de Farrow pour des mises à jour, mais a affirmé qu’il était simplement « comme d’habitude » d’utiliser de telles méthodes. Des SMS publiés par des enquêteurs de l’État ont montré que DeRosa posait des questions sur les « informations » que le présentateur de CNN avait sur le rapport de Farrow le 15 mars, auquel il a répondu qu’il n’était pas prêt à être publié. L’histoire de Farrow a finalement été publiée le 18 mars.

De plus, la transcription de l’entretien des enquêteurs avec la stratège démocrate et alliée d’Andrew Cuomo, Lis Smith, a montré que Chris Cuomo avait transmis ses documents concernant la deuxième accusatrice du gouverneur, Charlotte Bennett, et son « temps à l’université ».