Saga Chris Cuomo : HarperCollins annule le prochain livre de la star de CNN en disgrâce

HarperCollins ne publie plus le prochain livre de Chris Cuomo au milieu des scandales tourbillonnants qui affligent l’ancien présentateur de CNN.

« Custom House n’a pas l’intention de publier le livre de Chris Cuomo », a confirmé mardi un porte-parole de HarperCollins à Fox News.

CHRIS CUOMO, CNN ‘LAWYERING UP’ AVANT DE PRÉPARER UNE BATAILLE JURIDIQUE DE 18 MILLIONS DE DOLLARS AU SUJET D’UN TIR: RAPPORTS

Le livre de Cuomo, intitulé « Deep Denial », a été décrit par l’éditeur comme « une analyse provocatrice des dures vérités que la pandémie et les années Trump ont révélées sur l’Amérique – sur notre force et notre caractère – et une feuille de route du travail nécessaire pour faire nos idéaux correspondent à la réalité. »

Le présentateur en disgrâce avait précédemment annoncé lundi qu’il mettait fin à son émission de radio SiriusXM.

CNN a annoncé samedi avoir mis fin à Cuomo, qui avait déjà été suspendu pour une durée indéterminée pour son implication dans les scandales de son frère, après que CNN eut appris des « informations supplémentaires » qui ont accéléré le licenciement de Cuomo.

L’animateur de « Sources fiables » Brian Stelter a confirmé dimanche que les « informations supplémentaires » auxquelles CNN avait fait référence étaient une allégation d’inconduite sexuelle qui a été portée à l’attention du réseau par l’avocate de l’accusateur, Debra Katz.

Selon Katz, son client est un « ancien collègue junior » d’un autre réseau, qui, selon Stelter, était ABC News. Cuomo a travaillé chez ABC News de 2006 à 2013 avant de rejoindre CNN. Cuomo a nié les nouvelles allégations.

BRIAN STELTER DE CNN LAVE À LA BLANCHE LA PORTÉE DU SCANDALE DE CHRIS CUOMO DANS UNE ÉMISSION MÉDIATIQUE, ÉVITE DE MENTIONNER LE PREMIER ACCUSATEUR

Notamment, Katz représente également Charlotte Bennett, la deuxième femme à accuser le gouverneur démocrate de New York, désormais déchu, Andrew Cuomo de harcèlement sexuel.

La jeune Cuomo avait déjà été accusée de harcèlement sexuel par la productrice de télévision vétéran Shelley Ross, qui s’est manifestée en septembre dans un essai invité du New York Times alléguant que Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un événement en 2005 alors qu’elles travaillaient toutes les deux à ABC News. Ross a fourni une copie de l’e-mail que Cuomo lui a envoyé à l’époque pour s’excuser pour ses actions.

« Cuomo Prime Time » a terminé novembre en tant que 25e émission la plus regardée des informations sur le câble. (Evan Agostini/Invision/AP, Dossier)

Le début de la fin pour Chris Cuomo à CNN a commencé la semaine dernière lorsque le bureau du procureur général de New York a publié des documents de son enquête sur le harcèlement sexuel contre le gouverneur démocrate évincé Andrew Cuomo, révélant que l’ancre était beaucoup plus impliquée dans l’aide à son frère qu’il ne l’a reconnu publiquement .

Les rapports laissent présager une vilaine bataille juridique entre l’ancien hôte de « Cuomo Prime Time » et le réseau à propos de son licenciement brutal.

Cuomo et CNN se sont tous deux « engagés » car le présentateur réclamerait au moins 18 millions de dollars plus des dommages et intérêts pour avoir mis fin à son contrat pluriannuel. Cuomo gagnerait 6 millions de dollars par an.